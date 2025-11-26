Famiglia nel bosco colpo di scena | la decisione dei genitori dopo la rinuncia dell’avvocato

Tvzap.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione della famiglia che vive in un casolare isolato nei pressi di Palmoli continua a evolversi, portando ulteriori elementi di interesse sul caso che coinvolge i minori e le scelte educative dei genitori. Nelle ultime ore, si è verificato un importante cambiamento: l’avvocato incaricato di rappresentare la coppia ha rinunciato al mandato, lasciando la famiglia senza assistenza legale a pochi giorni dalla scadenza per impugnare l’ordinanza che dispone l’allontanamento dei tre figli. Come hanno reagito i genitori? Leggi anche: Mamma uccide i figli piccoli e si trasferisce, anni dopo la scoperta choc Ricorso sospeso: motivazioni dell’addio dell’avvocato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

famiglia nel bosco colpo di scena la decisione dei genitori dopo la rinuncia dell8217avvocato

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, colpo di scena: la decisione dei genitori dopo la rinuncia dell’avvocato

News recenti che potrebbero piacerti

famiglia bosco colpo scenaFamiglia nel bosco, colpo di scena nel caso: l’avvocato si ritira. “Ingerenze esterne insostenibili” - La vicenda della "famiglia del bosco" in provincia di Chieti, una storia che ha tenuto banco nell'opinione pubblica per la singolare scelta di vita dei ... Riporta thesocialpost.it

famiglia bosco colpo scenaFamiglia del bosco, il legale rimette il mandato: “Hanno rifiutato casa e progetto” - Nuovo colpo di scena nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ovvero la coppia di origine straniera a cui – ... Si legge su ecovicentino.it

famiglia bosco colpo scenaFamiglia del bosco, il legale rimette il mandato per ingerenze e fa sapere: “Hanno rifiutato casa e progetto” - Nuovo colpo di scena nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ovvero la coppia di origine straniera a cui – ... Come scrive ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Colpo Scena