Famiglia nel bosco colpo di scena | la decisione dei genitori dopo la rinuncia dell’avvocato
La situazione della famiglia che vive in un casolare isolato nei pressi di Palmoli continua a evolversi, portando ulteriori elementi di interesse sul caso che coinvolge i minori e le scelte educative dei genitori. Nelle ultime ore, si è verificato un importante cambiamento: l’avvocato incaricato di rappresentare la coppia ha rinunciato al mandato, lasciando la famiglia senza assistenza legale a pochi giorni dalla scadenza per impugnare l’ordinanza che dispone l’allontanamento dei tre figli. Come hanno reagito i genitori? Leggi anche: Mamma uccide i figli piccoli e si trasferisce, anni dopo la scoperta choc Ricorso sospeso: motivazioni dell’addio dell’avvocato. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quella della famiglia nel bosco di Palmoli "è una situazione che va considerata con estrema attenzione, bilanciando gli interessi degli uni e degli altri ed è chiaro che laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare eserciterei i poteri che mi sono st - facebook.com Vai su Facebook
L'avvocato della famiglia del bosco ha deciso di rimettere il suo mandato. Chissà se a quelli con certezze granitiche su ogni profilo della vicenda inizierà a venire qualche dubbio. Leggere le motivazioni dell'avvocato. Vai su X
Famiglia nel bosco, colpo di scena nel caso: l’avvocato si ritira. “Ingerenze esterne insostenibili” - La vicenda della "famiglia del bosco" in provincia di Chieti, una storia che ha tenuto banco nell'opinione pubblica per la singolare scelta di vita dei ... Riporta thesocialpost.it
Famiglia del bosco, il legale rimette il mandato: “Hanno rifiutato casa e progetto” - Nuovo colpo di scena nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ovvero la coppia di origine straniera a cui – ... Si legge su ecovicentino.it
Famiglia del bosco, il legale rimette il mandato per ingerenze e fa sapere: “Hanno rifiutato casa e progetto” - Nuovo colpo di scena nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ovvero la coppia di origine straniera a cui – ... Come scrive ecovicentino.it