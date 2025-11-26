La situazione della famiglia che vive in un casolare isolato nei pressi di Palmoli continua a evolversi, portando ulteriori elementi di interesse sul caso che coinvolge i minori e le scelte educative dei genitori. Nelle ultime ore, si è verificato un importante cambiamento: l’avvocato incaricato di rappresentare la coppia ha rinunciato al mandato, lasciando la famiglia senza assistenza legale a pochi giorni dalla scadenza per impugnare l’ordinanza che dispone l’allontanamento dei tre figli. Come hanno reagito i genitori? Leggi anche: Mamma uccide i figli piccoli e si trasferisce, anni dopo la scoperta choc Ricorso sospeso: motivazioni dell’addio dell’avvocato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, colpo di scena: la decisione dei genitori dopo la rinuncia dell’avvocato