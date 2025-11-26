Famiglia nel bosco Chieti sindaco Palmoli offre casa a nucleo familiare | Qui potete ricongiungervi con i bimbi ristrutturate l’atra – VIDEO

Il sindaco Masciulli ha sottolineato come la discussa decisione del Tribunale non sia stata improvvisa, ma il risultato di un percorso lungo e complesso. I genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, secondo il primo cittadino, non avrebbero accolto le richieste formulate dagli operatori soc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

famiglia bosco chieti sindacoFamiglia nel bosco a Chieti, il sindaco di Palmoli offre un'abitazione gratuita in paese: «Così potrete stare insieme» - L'appello del sindaco dopo le minacce alla presidente del Tribunale per i minori de L'Aquila e il provvedimento che ha decretato il casolare dove viveva la famiglia non è abitabile ... Secondo roma.corriere.it

famiglia bosco chieti sindacoFamiglia nel bosco, spunta il libro di scuola che spinge all'asocialità. La madre: "Non è necessario che giochino con i coetanei" - Continua a far discutere il caso dei bambini tolti ai genitori a Chieti, la famiglia che vive nel bosco resta al centro del dibattito tra chi è contrario al provvedimento del tribunale e sostiene che ... Come scrive affaritaliani.it

famiglia bosco chieti sindaco“Per voi casa gratis in centro, accettatela e riabbraccerete i vostri figli”, l’offerta del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco - L'appello del sindaco di Palmoli alla famiglia del bosco: "Casa gratis in centro è l'unica strada per riabbracciare i vostri figli" ... ilfattoquotidiano.it scrive

