Famiglia nel bosco Chieti sindaco Palmoli offre casa a nucleo familiare | Qui potete ricongiungervi con i bimbi ristrutturate l’atra – VIDEO

Il sindaco Masciulli ha sottolineato come la discussa decisione del Tribunale non sia stata improvvisa, ma il risultato di un percorso lungo e complesso. I genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, secondo il primo cittadino, non avrebbero accolto le richieste formulate dagli operatori soc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco Chieti, sindaco Palmoli offre casa a nucleo familiare: “Qui potete ricongiungervi con i bimbi, ristrutturate l’atra” – VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, quando mamma Catherine fuggì con i figli per paura degli assistenti sociali - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Famiglia nel bosco a Chieti, il sindaco di Palmoli offre un'abitazione gratuita in paese: «Così potrete stare insieme» - L'appello del sindaco dopo le minacce alla presidente del Tribunale per i minori de L'Aquila e il provvedimento che ha decretato il casolare dove viveva la famiglia non è abitabile ... Secondo roma.corriere.it

Famiglia nel bosco, spunta il libro di scuola che spinge all'asocialità. La madre: "Non è necessario che giochino con i coetanei" - Continua a far discutere il caso dei bambini tolti ai genitori a Chieti, la famiglia che vive nel bosco resta al centro del dibattito tra chi è contrario al provvedimento del tribunale e sostiene che ... Come scrive affaritaliani.it

“Per voi casa gratis in centro, accettatela e riabbraccerete i vostri figli”, l’offerta del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco - L'appello del sindaco di Palmoli alla famiglia del bosco: "Casa gratis in centro è l'unica strada per riabbracciare i vostri figli" ... ilfattoquotidiano.it scrive