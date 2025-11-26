Famiglia nel bosco avvocato rimette mandato | Troppe ingerenze esterne

L'avvocato della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, Abruzzo, i cui tre bambini sono stati allontanati dal Tribunale dei minori de L'Aquila e trasferiti in una struttura protetta, ha deciso di rimettere il suo mandato. Sono intervenute “troppe pressanti ingerenze esterne” che hanno “incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente”. Così, spiega in una nota il legale Giovanni Angelucci, “non senza difficoltà” ha deciso di non proseguire con la difesa dei due genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Per oggi, 26 novembre, era previsto un appuntamento con una psicologa psicoterapeuta infantile specializzata in psicoterapia cognitivo comportamentale, "al fine di poter fornire ai coniugi Trevallion-Birmingham un supporto tecnico scientifico in tal senso, ove necessario nel corso del futuro giudizio". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

