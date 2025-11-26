Famiglia nel bosco a Palmoli il sindaco offre una casa gratuita | Così potrete restare insieme

Dopo giorni di polemiche e minacce contro la presidente del Tribunale per i Minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano — destinataria di una tempesta di messaggi d’odio per avere disposto l’allontanamento temporaneo dei figli dalla famiglia che viveva in un casolare isolato — arriva l’appello del sindaco di Palmoli, in provincia di Chieti. Giuseppe Masciulli ha infatti deciso di offrire ai genitori un’abitazione completamente gratuita nel centro del paese, affinché la famiglia possa continuare a vivere unita durante la ristrutturazione del casolare, dichiarato non idoneo per i bambini. Il provvedimento del Tribunale e le condizioni del casolare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Famiglia nel bosco a Palmoli, il sindaco offre una casa gratuita: “Così potrete restare insieme”

