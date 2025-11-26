Famiglia nel boaco la scoperta shock sulla madre dei bambini | e il papà sapeva
A Palmoli, piccolo centro circondato dai boschi nella provincia di Chieti, la situazione della famiglia Birmingham era già oggetto di attenzione pubblica un anno fa. La madre, Catherine, insieme ai tre figli, viveva in un casolare isolato. In quel periodo, la donna decise di compiere una scelta improvvisa che avrebbe avuto ripercussioni significative. Leggi anche: Fuga programmata e timori verso i servizi sociali. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, la decisione di allontanarsi non fu affatto casuale. Catherine agì spinta da un crescente timore nei confronti dei servizi sociali, sospettando che potessero intervenire e portare via i bambini. 🔗 Leggi su Tvzap.it
