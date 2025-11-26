Famiglia della casa nel bosco l’avvocato rimette il mandato | Rifiutano sistemazioni alternative e ristrutturazioni
“Troppe pressanti ingerenze esterne hanno incrinato la fiducia tra avvocato e cliente “. Così Giovanni Angelucci, il legale della famiglia del bosco in Abruzzo finita sui giornali degli ultimi giorni, ha spiegato perché ha deciso di rimettere il suo mandato che gli avevano conferito i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Una scelta a cui è arrivato, dice, “ dopo attenta riflessione ” e “ non senza difficoltà “. “Mi sono visto costretto ad una simile scelta estrema, che è l’ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente” sottolinea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
