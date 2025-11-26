Famiglia del bosco l’avvocato rimetto il mandato

Colpo di scena nella vicenda della famiglia angloaustraliana che vive nel bosco in provincia di Chieti. L’avvocato difensore ha rinunciato all’incarico. Servizio di Lucia Ascione. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Famiglia del bosco, l’avvocato rimetto il mandato

È arrivato il momento di riunire la “famiglia del bosco”. Una famiglia che ha scelto di vivere a contatto con la natura. Senza Tv, senza smartphone (ma con un pc per studiare), con un bagno esterno (come un secolo fa). Perché non è vero – fonte (e foto) Corrier - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Famiglia della casa nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Rifiutano sistemazioni alternative e ristrutturazioni” - Birmingham hanno respinto le offerte di case gratuite e i progetti di ristrutturazione dell'abitazione nel bosco ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Rimette il mandato l'avvocato della famiglia nel bosco - Alla base della decisione il rifiuto dei genitori di accettare un alloggio gratuito e i lavori di ristrutturazione della loro abitazione offerti da una ditta del posto ... Secondo rainews.it

L'Avvocato della famiglia del bosco rimette il mandato - L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. Da ansa.it