Tv2000.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena nella vicenda della famiglia angloaustraliana che vive nel bosco in provincia di Chieti. L’avvocato difensore ha rinunciato all’incarico. Servizio di Lucia Ascione. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Famiglia del bosco, l'avvocato rimetto il mandato

