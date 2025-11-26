Famiglia del bosco il legale si dimette | ‘Rifiutano ogni aiuto’ l’indiscrezione sulla fuga segreta della madre con i figli
L’avvocato Giovanni Angelucci ha rimesso il mandato. La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli conosce un nuovo capitolo di tensione e colpi di scena. L’avvocato Giovanni Angelucci, che fino a ieri rappresentava i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha ufficialmente rimesso il mandato difensivo. Una decisione maturata dopo settimane di confronti, offerte abitative, progetti già pronti e sopralluoghi programmati – tutti, però, da loro puntualmente rifiutati. Secondo quanto riferito dal legale, la rottura sarebbe arrivata dopo l’ennesimo no opposto dai coniugi alle soluzioni che avrebbero consentito un rapido ritorno dei bambini a casa, evitando l’allontanamento disposto dal Tribunale dei Minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
LCosa è accaduto alla famiglia del bosco di Palmoli. La madre era fuggita nel Bolognese con i bambini per timore che venissero allontanati dai servizi sociali. - facebook.com Vai su Facebook
L'avvocato della famiglia del bosco ha deciso di rimettere il suo mandato. Chissà se a quelli con certezze granitiche su ogni profilo della vicenda inizierà a venire qualche dubbio. Leggere le motivazioni dell'avvocato. Vai su X
Famiglia nel bosco, nuovo colpo di scena: si dimette l'avvocato - Nuovo colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli: l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia, ha deciso di rimettere il mandato. Lo riporta chietitoday.it
Famiglia nel bosco, avvocato rimette mandato: "Troppe ingerenze esterne" - Si è incrinata "la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", spiega il difensore Giovanni Angelucci. tg24.sky.it scrive
Famiglia nel bosco, il legale lascia l'incarico e si giustifica: "Respinte tutte le offerte di aiuto" - "Ieri avrei dovuto incontrare" Nathan Trevallion "nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante ... iltempo.it scrive