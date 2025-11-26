Famiglia del bosco il legale si dimette | ‘Rifiutano ogni aiuto’ l’indiscrezione sulla fuga segreta della madre con i figli

L’avvocato Giovanni Angelucci ha rimesso il mandato. La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli conosce un nuovo capitolo di tensione e colpi di scena. L’avvocato Giovanni Angelucci, che fino a ieri rappresentava i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha ufficialmente rimesso il mandato difensivo. Una decisione maturata dopo settimane di confronti, offerte abitative, progetti già pronti e sopralluoghi programmati – tutti, però, da loro puntualmente rifiutati. Secondo quanto riferito dal legale, la rottura sarebbe arrivata dopo l’ennesimo no opposto dai coniugi alle soluzioni che avrebbero consentito un rapido ritorno dei bambini a casa, evitando l’allontanamento disposto dal Tribunale dei Minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

