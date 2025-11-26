famiglia del bosco il legale della famiglia rimette il mandato

“La famiglia del bosco”, ormai è nota con questo nome la vicenda della famiglia che viveva in provincia di Chieti. Si tratta della coppia di origine straniera, a cui un provvedimento del Tribunale ha sottratto i tre figli per trasferirli in una casa famiglia. Il loro legale ha rimesso il mandato. Famiglia del bosco, l’avvocato rimette il mandato. L’avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato. Il legale ritiene ci siano ‘troppe pressanti ingerenze esterne’. ‘Purtroppo – scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

