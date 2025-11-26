Famiglia del bosco il legale della famiglia rimette il mandato
“La famiglia del bosco”, ormai è nota con questo nome la vicenda della famiglia che viveva in provincia di Chieti. Si tratta della coppia di origine straniera, a cui un provvedimento del Tribunale ha sottratto i tre figli per trasferirli in una casa famiglia. Il loro legale ha rimesso il mandato. Famiglia del bosco, l’avvocato rimette il mandato. L’avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato. Il legale ritiene ci siano ‘troppe pressanti ingerenze esterne’. ‘Purtroppo – scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Famiglia nel bosco, quando mamma Catherine fuggì con i figli per paura degli assistenti sociali - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X
Rimette il mandato l'avvocato della famiglia nel bosco - Alla base della decisione il rifiuto dei genitori di accettare un alloggio gratuito e i lavori di ristrutturazione della loro abitazione offerti da una ditta del posto ... Segnala rainews.it
Famiglia nel bosco, il legale lascia l'incarico e si giustifica: "Respinte tutte le offerte di aiuto" - "Ieri avrei dovuto incontrare" Nathan Trevallion "nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante ... Lo riporta iltempo.it
Famiglia nel bosco, il legale rimettere il mandato: “Hanno rifiutato casa e progetto” - L’EDICOLA, Repubblica: “Legge contro lo stupro, dietrofront della destra”. Come scrive blitzquotidiano.it