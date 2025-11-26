Famiglia che viveva nel bosco Maria Rita Parsi | Genitori e figli vittime di un sistema Colpita una famiglia che aveva scelto istruzione parentale e natura non bambini maltrattati o denutriti
In un'intervista al quotidiano locale "Il Centro", la psicopedagogista Maria Rita Parsi propone una lettura critica del ruolo dei servizi sociali e della giustizia minorile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sulla storia dei bambini portati via alla famiglia che viveva nel bosco voglio esprimere un pensiero chiaro … togliere i figli ai genitori dovrebbe essere l’ultimo passo. Quando i problemi sono di tipo pratico … mancanza di servizi, questioni di sicurezza, diffico - facebook.com Vai su Facebook
La vicenda della famiglia che viveva in un bosco in Abruzzo. I tre figli minorenni e la madre sono stati portati in una struttura protetta. “È ingiusto”, il commento del padre. #Tg1 Gianvito Cafaro Vai su X
Famiglia nel bosco, la parola agli esperti: “Legittimo l’homeschooling, ma i bimbi devono stare con i coetanei” - Nella newsletter di questa settimana ci occupiamo della vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti), dove tre bambini sono stati allontanati dai ... Lo riporta fanpage.it
Paolo Crepet sul caso della famiglia nel bosco: cosa ci dice sui genitori di oggi - Cosa pensa Paolo Crepet della famiglia nel bosco e del ruolo dei genitori oggi? Da nostrofiglio.it
“Venite a vivere nella casa gratuita in paese a Palmoli”. L’appello del sindaco alla famiglia del bosco - “Hanno accettato la sistemazione messa a disposizione dal Comune solo per 10 giorni, poi sono tornati nel casolare, stacc ... Secondo ilrestodelcarlino.it