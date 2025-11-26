Famiglia boscoNordio | chiesti gli atti
16.15 Quella della famiglia nel bosco di Palmoli "è una situazione che va considerata con estrema attenzione, bilanciando gli interessi degli uni e degli altri ed è chiaro che laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare eserciterei i poteri che mi sono stati conferiti dalla legge". Così il ministro della Giustizia, Nordio, al question time alla Camera. "Ho provveduto ad approfondire subito la vicenda tramite l'ispettorato chiedendo l'invio integrale di tutti gli atti che non sono ancora pervenuti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
