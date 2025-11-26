Famiglia bosco legale | rimetto mandato

9.52 L'avvocato della famiglia del bosco, a Palmoli, in provincia di Chieti, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per "troppe pressanti ingerenze esterne". Il mandato difensivo era stato conferito dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La coppia angloaustraliana ha tre figli (una bimba di 8 anni e i fratelli gemelli di 6), allontanati dai genitori su decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila: non si offrirebbero condizioni appropriate ai bambini, secondo il Tribunale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, primi contatti per i lavori al casolare #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Troppe ingerenze” - “Mi sono visto costretto per le pressioni esterne su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che hanno incrinato il rapporto di fiducia” ... Lo riporta quotidiano.net

Famiglia nel bosco a Chieti, il legale: “Rimetto il mandato” - Nuova svolta nel caso della famiglia che vive nel bosco vicino Chieti, a cui sono stati sottratti i tre figli per decisione del tribunale, un caso che ha ... Riporta msn.com

Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato: «Hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione. Incrinato il rapporto di fiducia» - L'avvocato Giovanni Angelucci non difenderà più la "famiglia del bosco" di Palmoli: la rinuncia al mandato, motivata con «troppe pressanti ... Secondo msn.com