False fatture elettorali nuova tegola per Sarkozy | la Cassazione respinge il ricorso condanna definitiva a 1 anno di carcere

Nuova tegola giudiziaria per Nicolas Sarkozy. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex presidente della Repubblica francese sul caso “Bygmalion”, le false fatture durante le elezioni presidenziali perse nel 2012. Il verdetto si traduce in una condanna definitiva a un anno di carcere, di cui 6 mesi senza condizionale. Un nuovo guaio che si cumula alla condanna a 5 anni di carcere per il caso “Bismuth”, quello delle intercettazioni telefoniche in cui era imputato, fra l’altro, di corruzione di un giudice. Condanna per la quale l’ex inquilino dell’Eliseo è finito in prigione. La sentenza della Cassazione segna un ulteriore tassello nella tormentata vicenda giudiziaria dell’ex capo di Stato francese, ormai giunta a conclusione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - False fatture elettorali, nuova tegola per Sarkozy: la Cassazione respinge il ricorso, condanna definitiva a 1 anno di carcere

