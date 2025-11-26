Se in questi giorni hai aperto Instagram o Facebook e ti sei trovato davanti a un messaggio che blocca ogni attività, chiedendoti di fare una scelta tra un abbonamento a pagamento e le inserzioni pubblicitarie, non sei solo. Milioni di utenti italiani stanno ricevendo la stessa notifica da Meta, e la prima reazione è stata quella di sospettare una truffa. Invece, è tutto autentico: si tratta di una mossa strategica dell’azienda di Mark Zuckerberg per spingere gli utenti a prendere una decisione definitiva sul proprio modello di fruizione dei social network. Non è la prima volta che Meta ci prova. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Facebook e Instagram a pagamento: cosa devi sapere sul nuovo messaggio che blocca tutto