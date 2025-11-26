Fabrio Salandri condannato per tentato omicidio 13 anni al protagonista del video di Achille Lauro

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanna confermata per Fabio Salandri, protagonista del video "Amico del Quore" di Achille Lauro. La pena è di 13 anni e 3 mesi per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

fabrio salandri condannato tentatoFabrio Salandri condannato per tentato omicidio, 13 anni al protagonista del video di Achille Lauro - Condanna confermata per Fabio Salandri, protagonista del video “Amico del Quore” di Achille Lauro. Riporta fanpage.it

fabrio salandri condannato tentatoFabio Salandri, l’Amico del “Quore” di Achille Lauro, condannato a 13 anni di carcere per tentato omicidio - Il protagonista del brano di Achille Lauro è stato condannato in appello per tentato omicidio con colpi di pistola alle gambe ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

fabrio salandri condannato tentatoCondannato in appello il protagonista del video “Amico del Quore” - Fabio Salandri e il cugino Marco Antoniucci riconosciuti colpevoli per il tentato omicidio di Marco Canali al Tufello. Lo riporta rainews.it

