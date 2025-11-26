Fabrio Salandri condannato per tentato omicidio 13 anni al protagonista del video di Achille Lauro
Condanna confermata per Fabio Salandri, protagonista del video "Amico del Quore" di Achille Lauro. La pena è di 13 anni e 3 mesi per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabio Salandri, protagonista della video hit del cantante romano, insieme al cugino fecero irruzione nel febbraio del 2023 a casa di Marco Canali gambizzandolo. Ridotti gli anni di imputazione per Marco Antoniucci - facebook.com Vai su Facebook
