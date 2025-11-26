Fa cose strane bimba di 6 anni racconta le violenze sessuali | arrestato 23enne padre delle amichette
I fatti si sarebbero consumati in casa dell'uomo dove la piccola si recava abitualmente per giocare con i figlioletti del 23enne. Gi accertamenti hanno rinvenuto tracce di DNA dell'indagato sui vestiti della bambina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Fa cose strane”, bimba di 6 anni racconta le violenze sessuali: arrestato 23enne padre delle amichette - I fatti si sarebbero consumati in casa dell'uomo dove la piccola si recava abitualmente per giocare con i figlioletti del 23enne ... Scrive fanpage.it