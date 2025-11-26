Fa bene alla pressione alla concentrazione e nono solo Ma se consumato in quantità elevate ha dei contro Specialmente per chi assume certi farmaci
D a millenni considerato un elisir di benessere, il tè verde è molto più di una semplice bevanda calda. Ricavato dalle foglie della Camellia sinensis – lo stesso arbusto da cui provengono anche tè nero, bianco e oolong – il tè verde deve la sua fama alla lavorazione non fermentata con cui viene prodotto: questo processo permette di conservare intatte le sue sostanze attive, in particolare i preziosi polifenoli. Coltivato da secoli in paesi come India e Cina, oggi accompagna le abitudini di chi vuole prendersi cura del proprio corpo in modo consapevole. Ma se i benefici sono celebri, meno note sono le sue potenziali insidie: un consumo scorretto può infatti trasformare questa abitudine “salutare” in un rischio, soprattutto per chi assume farmaci o ha problemi di fegato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
