F1 condizioni limite in Qatar | doppia sosta obbligata per le scuderie a Lusail

Ci si prepara al penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dopo il circuito cittadino di Las Vegas, caratterizzato dalle basse temperature, i l Circus volgerà lo sguardo al Qatar. Il f ine-settimana di Lusail si disputerà in notturna come quello negli States, ma le condizioni ambientali saranno molto diverse. Piloti e team dovranno affrontare un caldo umido paragonabile a quello di Singapore. Le caratteristiche della pista qatariana sono particolarmente impattanti sulle gomme. Per questo motivo, di comune accordo tra la FIA e Pirelli, ci sarà l’introduzione di una misura eccezionale che limita il numero di giri per ciascun set di pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, condizioni limite in Qatar: doppia sosta obbligata per le scuderie a Lusail

