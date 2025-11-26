Ezio Greggio | Juve mezza inguardabile col Bodo no gioco no regia ed errori continui Poi però è entrato Yildiz…

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Greggio: «Juve mezza inguardabile, col Bodo no gioco, no regia ed errori continui. Poi però è entrato Yildiz.». Il commento del celebre tifoso bianconero. l noto  tifoso bianconero  e  personaggio televisivo Ezio Greggio  ha commentato con la sua consueta  schietta ironia  e  passione  la  difficile vittoria  in rimonta della  Juventus  in  Champions League  contro il  BodøGlimt. L’analisi di  Greggio  mette in luce i  limiti strutturali  mostrati per gran parte della gara, sottolineando come solo l’ ingresso di Kenan Yildiz  abbia potuto  salvare  la squadra. La solita Juventus: senza gioco e con errori continui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ezio greggio juve mezza inguardabile col bodo no gioco no regia ed errori continui poi per242 232 entrato yildiz8230

© Juventusnews24.com - Ezio Greggio: «Juve mezza inguardabile, col Bodo no gioco, no regia ed errori continui. Poi però è entrato Yildiz…»

Argomenti simili trattati di recente

ezio greggio juve mezzaGreggio: “Per lunghi tratti ieri la solita Juventus. Poi è entrato Yildiz e con i suoi guizzi ha spaccato la difesa avversaria” - Ezio Greggio, tramite X, ha commentato la sfida giocata dalla Juventus contro il Bodo Glimt: "Per lunghi tratti ieri era la solita Juventus senza gioco, senza regia, con errori continui fin ... Da tuttojuve.com

ezio greggio juve mezzaEzio Greggio: "Spalletti chef stellato, ma alla Juve più di mezza squadra va cambiata" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" a margine del "Montecarlo Film Festival", Ezio Greggio, popolare attore e presentatore TV, parla anche della Juventus, sua squadra ... Riporta tuttojuve.com

ezio greggio juve mezzaEzio Greggio: «Spalletti uno chef stellato che deve cucinare con le alette di pollo. La dirigenza Juve deve capire che…» - Ezio Greggio: «Spalletti uno chef stellato che deve cucinare con le alette di pollo. Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Ezio Greggio Juve Mezza