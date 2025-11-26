Eyes Wide Shut sarebbe stato molto diverso con Kubrick vivo il regista Todd Field non ha dubbi
Amico e collaboratore di Kubrick, Field è convinto che se Kubrick fosse stato vivo avrebbe continuato a lavorare al montaggio del suo ultimo progetto fino alla fine e avremmo avuto un film diverso Nel corso di una recente intervista concessa a IndieWire, il regista Todd Field ha dichiarato che, a parer suo, se Stanley Kubrick fosse stato ancora vivo, oggi avremmo una versione molto diversa del suo ultimo capolavoro, Eyes Wide Shut. Nonostante fosse stato molto criticato all'epoca della sua uscita nelle sale, quando Kubrick era già morto da alcuni mesi, oggi il film viene largamente considerato un vero capolavoro e film testamento, con Christopher Nolan che lo ha definito "il 2001: Odissea nello spazio dei film sulle relazioni". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
