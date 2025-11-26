Napoli: stop alle auto più inquinanti fino al 31 marzo 2026Zirkzee Juve, il futuro dell’olandese è praticamente delineato: non ...L'Offella d’Oro®, il dolce di Natale dall'antica storia, e bontàI bar, le aziende agricole e la grande fabbrica: ecco le imprese che ...Riqualificazione e miglioramento della Linea 2: avviati i lavori per ..."Il Comune acquisirà le case private abbandonate dai proprietari"Acqua scura dai rubinetti della scuola. Verifiche in corso, Arpa ...“Il Palio” ospita il sound di dj Dario LottiBreaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 ...Riccardo Vono: nuova freccia nell’attacco del FasanoIl Comune ha avviato l’iter per l’introduzione dei sensori per i ...Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio ...Omicidio di Pier Paolo Pasolini, depositata in Procura una nuova ...Ore d’ansia per Pasquale Pezzella, 71 anni: è scomparso dal ...Test di medicina, identificati i primi ‘furbetti’ a Napoli e CataniaOmicidio Willy, ergastolo definitivo? LIVE! Eintracht-Atalanta, tutti gli aggiornamenti sulla partita in ...Eintracht-Atalanta, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa per ...Milan, Ielpo su Maignan: “Un portiere completamente diverso dai ...I primi amori a scuola, con la colonna sonora degli 883: è “L’amore ...EA FC 26 SBC Sfida Flash Pre Black Friday Lista Soluzioni Per ...Chi è Brunella, la moglie di Gigi Finizio: “Ti suggerisce tante cose ...Piattaforma unica per le iscrizioni a scuola, novità anche per ...Tornei di Poker Italiani Ispirati a The SopranosFroome torna in bici. Tutte le ipotesi sul futuroEuropa League, Gasperini: "Domani partita fondamentale, a Ferguson ...Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, ...Dall’Igna: Stagione straordinaria di Ducati. Bagnaia con gli ...Treviso, dopo il furto scatta la ronda: 40 residenti a caccia dei ...Milan, continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. Dubbi ...C’erano una volta i terribili hooligan inglesi. Oggi sono aggrediti ...Willy Monteiro Duarte, dall'omicidio ai processi. Le tappe della ...FdI invita Schlein ad Atreju. "Vengo ma ci sia un confronto con la ...La “navigazione con Gemini” è in rollout anche in Italia su Google ...La forza di una donna 2 scopri la nemica di sirinWorld of warcraft midnight in uscita a marzo 2026Demon slayer infinity castle parte 2 in uscita nel 2028Consigli di drew barrymore per trascorrere il thanksgiving da soloRoma-Midtjylland, probabili formazioni: Ferguson titolare, spazio ad ...Comandi di rete IPCONFIG per ripristinare Internet su WindowsMilanese sul match di oggi: «Difficile giocare in casa dell’Atletico, ...Chivu a Prime: «Sarà una gara complicata, ma ce la giocheremo da ...Il governo accelera sul premierato e il Pd protestaIl cantiere della ex chiesa delle Fortezze apre al pubblico per una ...D'Amario sul turismo in Abruzzo: "Nuove direttrici di sviluppo ..."Prevenzione in piazza", screening gratuiti dell'Azienda sanitaria ...Tutele agrolimentari: nuove misure per proteggere la filiera bufalinaPicchiata e minacciata di morte: «Ti ammazzo e ti porto via i figli». ...Tivù Verità | Ddl consenso e famiglia nel bosco spaccano la politicaRicco dicembre 2025, non solo tredicesima: questo bonus arriva appena ...Cena di beneficenza per sostenere la ricerca oncologica negli “young ...Black Friday 2025, le 90 migliori offerte scelte da WiredChi sta guadagnando di più dalle Olimpiadi di Milano CortinaEx Milan, Ielpo: “Gimenez lo vedo come un giocatore che fa fatica a ...LIVE Milano-Olympiacos 0-0, Champions League volley femminile in ...Pallanuoto, Setterosa e Settebello chiudono i primi collegiali verso ...LIVE Atletico Madrid-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: Chivu ...LIVE Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in ...Sofia Raffaeli si confessa a Ginnasticomania: emozioni, vittorie e il ...Calderone: “Il diritto di sciopero è un principio costituzionale non ...Aston Martin rivoluziona il comando: Adrian Newey sarà Team Principal ...Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla quarta ...Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel a Rafah" | Nuova ...Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandatoDiretta Gol Champions League LIVE, alle 21 in campo Atalanta e InterFurbetti al test di Medicina, nel mirino del ministero solo due ...Omicidio di Willy, l’ergastolo per Marco Bianchi diventa definitivo. ...Angelo Bonelli: «La famiglia nel bosco ha idee verdi. Ma non si ...Il primo dibattito tra Schlein e Meloni? L’invito ad Atreju e la ...Manovra, il governo annuncia l’accordo su affitti brevi e via la ...Manovra, c'è l'accordo su affitti brevi, Isee, dividendiOpen Arms, i reati contro Salvini non sussistono: la Cassazione ...Manovra: la maggioranza trova la quadra su affitti brevi, Isee, prima ...Fratelli d'Italia invita Schlein. La leader dem: "Solo per confronto ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 19:40Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis: la Champions League in LiveDavid Letterman avverte il successore in tv dopo gli attacchi di TrumpKate Middleton: ”Ecco perché ho i capelli biondo chiaro”Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità: prezzi in calo del ...Sporting Lisbona-Club Brugge (Champions League, 26-11-2025 ore ...Eintracht Francoforte-Atalanta (Champions League, 26-11-2025 ore ...Paris Saint Germain-Tottenham (Champions League, 26-11-2025 ore ...Liverpool-PSV (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): formazioni ...Atletico Madrid-Inter (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): ...Olympiakos-Real Madrid (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): ...Arsenal-Bayern Monaco (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): ...La Forza Di Una Donna 2: Arriva La Nemica Di Sirin!Bmw Z4 Final Edition: l'ultima interpretazione della roadster bavarese‘Sono rimasto impietrito’: Visentin racconta l’incontro con il ...Juventus Under 17, si torna alla vittoria grazie al solito ...Spalletti, mossa sbagliata: non ha alcun sensoDIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter e ...Il Papa verso Turchia e Libano. Card. Parolin: messaggero di paceMedio Oriente, Israele restituisce corpi palestinesi. Gaza nel fangoUcraina, Rutte (Nato): “La guerra potrebbe finire entro il 2025”Manovra, vertice con Meloni. È legge il decreto flussiEurallumina: continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra ...Boom della sanità privata. Gimbe: in 7 anni +137%Lavoro, introvabile la metà dei laureati in materie tecnologicheSicurezza alimentare, le regole d’oro per la conservazione dei cibiHong Kong, grattacieli in fiamme. Almeno 13 mortiConte usò la pandemia per biechi fini politiciSicilia in dolce, i nomi dei vini vincitoriIncontro tra Comune e Sasi: un milione per gli interventi nelle ...La Cia Abruzzo manifesta a Bruxelles "per difendere l’agricoltura ...Andrea Carboni vince il Premio "Eros Ricciarini" 2025Corinaldo accende la magia: un Natale 2025 nel segno della ...Una cassiera non cambia le monete e viene presa a pugni in testa: la ...Valentino Rossi mette all’asta alcuni dei suoi cimeli più ...Fratelli d’Italia invita Elly Schlein ad Atreju, la segretaria ...Ucraina, Peskov avverte: "In corso serio processo di pace, ma molti ...La PlayStation a prezzi stracciati da Unieuro, un’offerta mai vistaBecky Lynch rivela: “Una star della WWE controllava le carriere delle ...LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 88-102, Eurolega basket 2026 in ...LIVE Italia-Svizzera 6-4, Europei curling 2025 in DIRETTA: tre punti ...Basket, una Milano poetica batte il Maccabi Tel Aviv in EurolegaGrande Fratello: uno scherzo finisce male, esplodono scintille“Da genitore sono inorridito”, Salvini sul caso della famiglia del ...Famiglia nel bosco, Fazzolari (Fratelli d’Italia): “Quei bambini ...Docente in gita si rompe il braccio su marciapiede dissestato, fa ...Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza DuomoFormazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e ...Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: “Non lo volete?”. ...Open arms, le toghe gelano la procura anti-Salvini: "La Diciotti non ...Famiglia nel bosco, Nordio: "Una misura estrema". Si muove la ...Omicidio di Willy Monteiro, la Cassazione conferma l'ergastolo per ...Aspettando Natale… Il Rotary organizza un concerto Benefico nel Duomo ...Star Wars: Hayden Christensen svela i suoi film preferiti della sagaForbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ...Fast x sorprende con cambio di trama e colpi di scena prima ...Perché zootopia 2 dovrebbe evitare una storia d amore tra nick e judyChi l’ha Visto: stasera il caso del ragazzo morto suicida a New York ...Carbone dopo la sconfitta con l’Atletico: «Abbiamo cercato di ...David Juve, la rinascita di Ice-man in Norvegia: gol che vale il ...Editoria, Cerno direttore a Il Giornale e Capezzone a Il TempoGuinea-Bissau, i militari annunciano la presa del potere: "Fino a ...Tragedia del Natisone, la raccolta per i vigili del fuoco indagati ...Due anni e mezzo di giunta De Toni: il bilancio di metà mandato"Self Control 40th Anniversary": Raf fa tappa al Teatro Verdi di ...“Panettone d’Artista 2025”, il 29 e 30 novembre alla Stazione ..."Venit a bev": ad Albanella nove giovani creano il gin all'olio ...Regionali, Gagliano commenta il risultato: "Avevo pistole ad acqua ...Impianti sportivi, il Tar blinda la gestione del "De Gasperi": ...Morigerati, una panchina rossa e un seminario sulla paritàOmicidio Willy Monteiro: definitivo l'ergastolo per Marco BianchiIn vacanza a Roma viene picchiata dal marito nel b&bL'81° anniversario della liberazione di Ravenna: tutte le iniziativeCene con delitto, laboratori, burattini, canti di Natale: tutti gli ...Il Bio Marchè compie 18 anni: brindisi e musica al PavaglioneUn interprete unico: Ivo Pogorelich in concerto con le Sonate di ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Cene con delitto, laboratori, burattini, canti di Natale: tutti gli eventi alla Rocca

Cene con delitto, laboratori, burattini, canti di Natale: tutti gli eventi alla Rocca

Il mese di dicembre trasforma la Rocca di Riolo Terme in un luogo di festa e suggestione. Il celeb... ► ravennatoday.it

Morigerati, una panchina rossa e un seminario sulla parità

Morigerati, una panchina rossa e un seminario sulla parità

Il Comune di Morigerati, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizza per venerdì 28 n... ► salernotoday.it

Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla quarta giornata

Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla quarta giornata

Roma, 26 novembre 2025 – Tutto pronto per il ritorno della Conference League: domani dalle 18:45 pa... ► sport.quotidiano.net

Sicurezza alimentare, le regole d’oro per la conservazione dei cibi

Sicurezza alimentare, le regole d’oro per la conservazione dei cibi

Sicurezza alimentare, le regole d’oro per la conservazione dei cibi. Il servizio di Antonella Mazza... ► tv2000.it

“Panettone d’Artista 2025”, il 29 e 30 novembre alla Stazione Marittima la terza edizione con 30 maestri pasticcieri

“Panettone d’Artista 2025”, il 29 e 30 novembre alla Stazione Marittima la terza edizione con 30 maestri pasticcieri

Dopo il successo delle prime due edizioni, la Stazione Marittima di Salerno si appresta ad accogli... ► salernotoday.it

Hong Kong, grattacieli in fiamme. Almeno 13 morti

Hong Kong, grattacieli in fiamme. Almeno 13 morti

Un incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrio... ► tv2000.it

Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo

Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo

Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo. Non ci sarà la musica, non ci sa... ► tgcom24.mediaset.it

David Letterman avverte il successore in tv dopo gli attacchi di Trump

David Letterman avverte il successore in tv dopo gli attacchi di Trump

interventi di david letterman sulla situazione politica attuale e il suo sostegno a seth meyers In ... ► jumptheshark.it

Milan, Ielpo su Maignan: “Un portiere completamente diverso dai portieri italiani”

Milan, Ielpo su Maignan: “Un portiere completamente diverso dai portieri italiani”

Intervistato in esclusiva dai microfoni di 'PianetaMilan', l'ex Milan Ielpo ha parlato di Mike Maign... ► pianetamilan.it

Una cassiera non cambia le monete e viene presa a pugni in testa: la violenza in un supermercato a Udine

Una cassiera non cambia le monete e viene presa a pugni in testa: la violenza in un supermercato a Udine

Una cassiera di un supermercato a San Giorgio, in provincia di Udine, è stata aggredita da un uomo ... ► fanpage.it

L

L'Offella d’Oro®, il dolce di Natale dall'antica storia, e bontà

A Bovolone, nel cuore della pianura veronese, c’è un dolce che annuncia il Natale prima di ogni al... ► veronasera.it

L

L'81° anniversario della liberazione di Ravenna: tutte le iniziative

Giovedì 4 dicembre ricorrerà l’81° anniversario della liberazione di Ravenna. In quel giorno, nel ... ► ravennatoday.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26 11 2025 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26 11 2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz infomobilità un servizio della r... ► romadailynews.it

FdI invita Schlein ad Atreju. "Vengo ma ci sia un confronto con la premier"

FdI invita Schlein ad Atreju. "Vengo ma ci sia un confronto con la premier"

AGI - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju. Non è la prima volta che l'invito vien... ► agi.it

I bar, le aziende agricole e la grande fabbrica: ecco le imprese che hanno fatto la storia di Terni

I bar, le aziende agricole e la grande fabbrica: ecco le imprese che hanno fatto la storia di Terni

Sono 36 le imprese più antiche dell’Umbria premiate dalla Camera di commercio: 19 sono nella provi... ► ternitoday.it

Consigli di drew barrymore per trascorrere il thanksgiving da solo

Consigli di drew barrymore per trascorrere il thanksgiving da solo

consigli di drew barrymore per chi trascorre il thanksgiving in solitudine La celebre attrice e con... ► jumptheshark.it

“Il Palio” ospita il sound di dj Dario Lotti

“Il Palio” ospita il sound di dj Dario Lotti

Sabato 29 novembre, “Il Palio” ospita in consolle Dario Lotti. A partire dalle 18, l’icona salenti... ► lecceprima.it

Editoria, Cerno direttore a Il Giornale e Capezzone a Il Tempo

Editoria, Cerno direttore a Il Giornale e Capezzone a Il Tempo

Cambio ai vertici dei quotidiani del Gruppo Editoria Italia. Il presidente di Editoria Italia, Giam... ► lapresse.it

Tornei di Poker Italiani Ispirati a The Sopranos

Tornei di Poker Italiani Ispirati a The Sopranos

I tornei di poker italiani, influenzati dalla serie cult “The Sopranos”, combinano dramma mafioso e ... ► periodicodaily.com

Furbetti al test di Medicina, nel mirino del ministero solo due compiti finiti online. Ma le ammissioni sui social mettono nei guai gli studenti

Furbetti al test di Medicina, nel mirino del ministero solo due compiti finiti online. Ma le ammissioni sui social mettono nei guai gli studenti

Dopo il caso dei presunti compiti fotografati e diffusi online durante i test di medicina, il mini... ► open.online

David Juve, la rinascita di Ice man in Norvegia: gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù. Dentro alla partita del numero 30

David Juve, la rinascita di Ice man in Norvegia: gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù. Dentro alla partita del numero 30

di Redazione JuventusNews24David Juve, tutte le statistiche relative all’attaccante canadese dopo il... ► juventusnews24.com

La Forza Di Una Donna 2: Arriva La Nemica Di Sirin!

La Forza Di Una Donna 2: Arriva La Nemica Di Sirin!

Nelle prossime puntate della soap turca, una nuova presenza sconvolge gli equilibri: Idil accende ... ► uominiedonnenews.it

Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità: prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti

Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità: prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti

L’Italia sta per diventare il primo Paese europeo con tre operatori dell’alta velocità in competizi... ► cultweb.it

Conte usò la pandemia per biechi fini politici

Conte usò la pandemia per biechi fini politici

È questa la sintesi dell’audizione di oggi in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di Gab... ► imolaoggi.it

Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati

Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì ... ► movieplayer.it

Roma Midtjylland, probabili formazioni: Ferguson titolare, spazio ad El Aynaoui

Roma Midtjylland, probabili formazioni: Ferguson titolare, spazio ad El Aynaoui

Giornata di vigilia per la Roma, che si appresta ad affrontare il Midtjylland in Europa League per ... ► sololaroma.it

Boom della sanità privata. Gimbe: in 7 anni +137%

Boom della sanità privata. Gimbe: in 7 anni +137%

Supera la cifra di 40 miliardi di euro la spesa sanitaria privata delle famiglie italiane. Parallel... ► tv2000.it

Juventus Under 17, si torna alla vittoria grazie al solito Corigliano: quali spunti ci lascia il match con lo Spezia? Il focus

Juventus Under 17, si torna alla vittoria grazie al solito Corigliano: quali spunti ci lascia il match con lo Spezia? Il focus

di Fabio ZaccariaJuventus Under 17, Corigliano e Paonessa rilanciano i bianconeri dopo 2 pareggi di ... ► juventusnews24.com

"Venit a bev": ad Albanella nove giovani creano il gin all

"Venit a bev": ad Albanella nove giovani creano il gin all'olio d'oliva

Un gruppo di nove giovani di Albanella ha ideato "Venit a Bev", un progetto innovativo che introdu... ► salernotoday.it

Tutele agrolimentari: nuove misure per proteggere la filiera bufalina

Tutele agrolimentari: nuove misure per proteggere la filiera bufalina

È stato approvato in prima lettura al Senato, senza alcun voto contrario, il Ddl “Tutela Agroalime... ► casertanews.it

Famiglia nel bosco, Fazzolari (Fratelli d’Italia): “Quei bambini meglio di molti coetanei nei campi rom. Se lo Stato giudica le scelte di vita delle famiglie diventa pericoloso”

Famiglia nel bosco, Fazzolari (Fratelli d’Italia): “Quei bambini meglio di molti coetanei nei campi rom. Se lo Stato giudica le scelte di vita delle famiglie diventa pericoloso”

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma, Giovanbat... ► orizzontescuola.it

Fast x sorprende con cambio di trama e colpi di scena prima dell’uscita del regista

Fast x sorprende con cambio di trama e colpi di scena prima dell’uscita del regista

Recenti dettagli riguardanti il processo di creazione di Fast X mostrano come la versione originari... ► jumptheshark.it

Guinea Bissau, i militari annunciano la presa del potere: "Fino a nuovo ordine"

Guinea Bissau, i militari annunciano la presa del potere: "Fino a nuovo ordine"

Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce ‘Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordin... ► lapresse.it

Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato

Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato

Due nuovi avvocati difenderanno Nathan e Catherine nel ricorso contro la decisione del tribunale de ... ► tgcom24.mediaset.it

D

D'Amario sul turismo in Abruzzo: "Nuove direttrici di sviluppo all'insegna della sostenibilità soprattutto nelle aree interne"

L'Abruzzo sta consolidando la propria posizione a livello nazionale per il turismo e può ancora sv... ► ilpescara.it

Test di medicina, identificati i primi ‘furbetti’ a Napoli e Catania

Test di medicina, identificati i primi ‘furbetti’ a Napoli e Catania

Identificate le prime persone che durante il test di medicina hanno commesso degli illeciti: la sit... ► ildifforme.it

Due anni e mezzo di giunta De Toni: il bilancio di metà mandato

Due anni e mezzo di giunta De Toni: il bilancio di metà mandato

Care cittadine e cari cittadini,Questo Bilancio di metà mandato raccoglie il percorso compiuto nei... ► udinetoday.it

Atletico Madrid Inter (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte tra Colchoneros e Nerazzurri

Atletico Madrid Inter (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte tra Colchoneros e Nerazzurri

L’Inter deve reagire subito al ko nel derby e dovrà farlo in una sfida molto ostica in Champions Le... ► infobetting.com

LIVE Italia Svizzera 6 4, Europei curling 2025 in DIRETTA: tre punti azzurri grazie ad un magistrale Retornaz nel settimo end

LIVE Italia Svizzera 6 4, Europei curling 2025 in DIRETTA: tre punti azzurri grazie ad un magistrale Retornaz nel settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA... ► oasport.it

EA FC 26 SBC Sfida Flash Pre Black Friday Lista Soluzioni Per Riscattare I Premi

EA FC 26 SBC Sfida Flash Pre Black Friday Lista Soluzioni Per Riscattare I Premi

Le SBC Sfida Flash Pre Black Friday sono disponibili nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Po... ► fifaultimateteam.it

Manovra, il governo annuncia l’accordo su affitti brevi e via la prima casa dall’Isee. Respinte 105 correzioni: cosa è previsto

Manovra, il governo annuncia l’accordo su affitti brevi e via la prima casa dall’Isee. Respinte 105 correzioni: cosa è previsto

Intesa raggiunta in maggioranza per rimettere mano alla legge di bilancio. Al vertice che si è ten... ► open.online

Arsenal Bayern Monaco (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese

Arsenal Bayern Monaco (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese

Entrambe capolista nei rispettivi campionato Arsenal e Bayern Monaco si affrontano in questo incont... ► infobetting.com

Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle

Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle

Roma, 26 novembre 2025 – Dopo la ripresa del campionato, domani torna anche l'Europa League, con la... ► sport.quotidiano.net

Incontro tra Comune e Sasi: un milione per gli interventi nelle contrade di Lanciano

Incontro tra Comune e Sasi: un milione per gli interventi nelle contrade di Lanciano

Un incontro definito “fruttuoso” quello che si è svolto ieri pomeriggio, 25 novembre, nella sala c... ► chietitoday.it

Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: “Non lo volete?”. La polemica

Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: “Non lo volete?”. La polemica

Ferrara ricorda quel 18 maggio 2023, data del concerto memorabile di Bruce Springsteen, il “Boss”. ... ► dilei.it

Un interprete unico: Ivo Pogorelich in concerto con le Sonate di Beethoven

Un interprete unico: Ivo Pogorelich in concerto con le Sonate di Beethoven

Domenica 30 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna il pianista Ivo Pogorelich inaugura la Stagion... ► ravennatoday.it

Piattaforma unica per le iscrizioni a scuola, novità anche per università e farmacie. Via libera definito al Ddl semplificazioni. Ecco cosa è previsto. TESTO

Piattaforma unica per le iscrizioni a scuola, novità anche per università e farmacie. Via libera definito al Ddl semplificazioni. Ecco cosa è previsto. TESTO

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl Semplificazioni con 124 voti favorevol... ► orizzontescuola.it

Atletico Madrid Inter Streaming Gratis: la Champions League in Live

Atletico Madrid Inter Streaming Gratis: la Champions League in Live

L’attesa sta per finire e l’Inter si appresta a tornare in campo, dopo la sconfitta per 1-0 nel Der... ► forzainter.eu

Sporting Lisbona Club Brugge (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta al Josè Alvalade?

Sporting Lisbona Club Brugge (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta al Josè Alvalade?

Mercoledì notte lo Sporting Lisbona ospiterà il Club Brugge, in un incrocio molto interessante dell... ► infobetting.com

"Il Comune acquisirà le case private abbandonate dai proprietari"

"Il Comune acquisirà le case private abbandonate dai proprietari"

Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato sui social di aver intenzione di acquisire a patrimonio c... ► napolitoday.it

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte da parte di Simeone e Chivu per la sfida impo... ► calcionews24.com

Milan, continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. Dubbi su Pulisic: come sta l’americano in vista della partita

Milan, continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. Dubbi su Pulisic: come sta l’americano in vista della partita

Milan, la testa è rivolta già alla Lazio. Sabato sera un nuovo test per gli uomini di Allegri. Al m... ► calcionews24.com

Open arms, le toghe gelano la procura anti Salvini: "La Diciotti non basta"

Open arms, le toghe gelano la procura anti Salvini: "La Diciotti non basta"

La citazione della sentenza delle sezioni unite che ha condannato il Governo a risarcire un gruppo ... ► liberoquotidiano.it

La forza di una donna 2 scopri la nemica di sirin

La forza di una donna 2 scopri la nemica di sirin

Le trame delle soap opera continuano a evolversi con l’introduzione di nuovi personaggi e cambiamen... ► jumptheshark.it

Docente in gita si rompe il braccio su marciapiede dissestato, fa ricorso ma niente risarcimento. I giudici: “Senza documentazione dettagliata non è possibile procedere”

Docente in gita si rompe il braccio su marciapiede dissestato, fa ricorso ma niente risarcimento. I giudici: “Senza documentazione dettagliata non è possibile procedere”

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025 del 14 novembre, ha affrontato un caso di caduta... ► orizzontescuola.it

Riqualificazione e miglioramento della Linea 2: avviati i lavori per la nuova stazione di piazza Cavour

Riqualificazione e miglioramento della Linea 2: avviati i lavori per la nuova stazione di piazza Cavour

La storica Linea 2 della metropolitana di Napoli è oggetto di interventi, a cura di Rete Ferroviar... ► napolitoday.it

Chi sta guadagnando di più dalle Olimpiadi di Milano Cortina

Chi sta guadagnando di più dalle Olimpiadi di Milano Cortina

Le Olimpiadi di Milano Cortina stanno portando una pioggia di miliardi di euro su una piccola porz... ► today.it

"Self Control 40th Anniversary": Raf fa tappa al Teatro Verdi di Salerno

"Self Control 40th Anniversary": Raf fa tappa al Teatro Verdi di Salerno

Appuntamento con la musica di Raf a Salerno. Il cantautore sarà in scena al Teatro Verdi venerdì 2... ► salernotoday.it

Eurallumina: continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo

Eurallumina: continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo

Prosegue a Portovesme la protesta degli operai di Eurallumina, da dieci giorni sopra un silo. I sin... ► tv2000.it

Liverpool PSV (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Momento delicato per i Reds

Liverpool PSV (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Momento delicato per i Reds

Il Liverpool sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni ma la crisi non rig... ► infobetting.com

Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati

Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati

Una grande catena di supermercati ha comunicato il richiamo di un lotto di caffè Gimoka per la prese... ► virgilio.it

Comandi di rete IPCONFIG per ripristinare Internet su Windows

Comandi di rete IPCONFIG per ripristinare Internet su Windows

Il computer è acceso, il Wi-Fi segna la connessione, ma le pagine web restano irraggiungibili o, pe... ► navigaweb.net