Exploit del Pd | Buonopane si congratula con Petracca e Nazzaro
Tempo di lettura: 2 minuti “Anzitutto, i miei migliori auguri di buon lavoro ai neoconsiglieri regionali eletti in Irpinia: Maurizio Petracca, Vincenzo Alaia, Livio Petitto ed Ettore Zecchin o saranno un sicuro riferimento per le 118 comunità della provincia. Il risultato venuto fuori dalle urne conferma il buon lavoro che è stato portato avanti dal centrosinistra sul territorio e nell’intera Campania”, dichiara il presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Montella, Rizieri Buonopan e. “E merge, inoltre, un segnale di attenzione e di speranza nei confronti del progetto del Campo Largo su cui bisogna insistere e investire – prosegue Buonopane -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
