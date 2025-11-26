Ex Convitto della Calza Booking rimuove la struttura non autorizzata VIDEO

Firenzetoday.it

È stata rimossa da Booking.com la struttura alberghiera sorta all’interno dell’ex convitto della Calza. Per l’edificio trecentesco era prevista la costruzione di una spa con una piccola foresteria a uso direzionale invece di un hotel con camere e ristorante. La richiesta di rimozione dell’ex. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

