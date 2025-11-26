Ex Convitto della Calza Booking rimuove la struttura non autorizzata VIDEO
È stata rimossa da Booking.com la struttura alberghiera sorta all’interno dell’ex convitto della Calza. Per l’edificio trecentesco era prevista la costruzione di una spa con una piccola foresteria a uso direzionale invece di un hotel con camere e ristorante. La richiesta di rimozione dell’ex. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Intanto l’ex Convitto della Calza, su richiesta del Comune, è stato rimosso da Booking - facebook.com Vai su Facebook
Ex Convitto della Calza: due maxi sanzioni da parte del Comune Vai su X
Ex convitto della Calza, attività rimossa da Booking dopo la richiesta del Comune di Firenze - Dopo le sanzioni (per attività ricettiva extralberghiera effettuata senza titolo e per un’insegna apposta all’esterno indicante un’attività di ristorazione, non consentita nei locali della struttura) ... Scrive 055firenze.it
Booking ha rimosso il retrait dell'ex Convitto della Calza di Firenze - Lo fa sapere Palazzo Vecchio, che nei giorni scorsi, con l’assessore al Turismo e allo Sviluppo economico Jacopo Vici ... corrierefiorentino.corriere.it scrive
Il pasticciaccio del convitto della Calza, ma come è stato possibile? - Forse a Firenze, dopo anni di assalto indiscriminato di investimenti speculativi, il rischio è calcolato. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it