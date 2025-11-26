Ex colonia Santa Cecilia | Recupero sì ma di pregio

Recupero sì, ma di pregio. E’ la sintesi del pensiero di Anteo Bonacorsi, capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, in merito alla notizia data dal nostro giornale che la famiglia Benni di Senigallia, titolare della catena di negozi ‘King Sport’ sarebbe interessata a rilevare il complesso abbandonato da decenni dell’ex colonia ‘Santa Cecilia’ a Marotta nord, che si affaccia sul lungomare Faà di Bruno. Una ‘news’ che sta suscitando una vivace discussione fra cittadini e politici locali, ognuno con la propria opinione su come è meglio riqualificare l’area. "Ben vengano tutte le idee di recupero del patrimonio edilizio non utilizzato, a maggior ragione se ciò avviene sul lungomare, purché si dia vita a un ripristino con criteri precisi e consoni al territorio e alle esigenze della comunità – precisa Bonacorsi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

