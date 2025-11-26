Ex colonia Santa Cecilia | Recupero sì ma di pregio

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recupero sì, ma di pregio. E’ la sintesi del pensiero di Anteo Bonacorsi, capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, in merito alla notizia data dal nostro giornale che la famiglia Benni di Senigallia, titolare della catena di negozi ‘King Sport’ sarebbe interessata a rilevare il complesso abbandonato da decenni dell’ex coloniaSanta Cecilia’ a Marotta nord, che si affaccia sul lungomare Faà di Bruno. Una ‘news’ che sta suscitando una vivace discussione fra cittadini e politici locali, ognuno con la propria opinione su come è meglio riqualificare l’area. "Ben vengano tutte le idee di recupero del patrimonio edilizio non utilizzato, a maggior ragione se ciò avviene sul lungomare, purché si dia vita a un ripristino con criteri precisi e consoni al territorio e alle esigenze della comunità – precisa Bonacorsi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ex colonia santa cecilia recupero s236 ma di pregio

© Ilrestodelcarlino.it - Ex colonia Santa Cecilia: "Recupero sì, ma di pregio"

Approfondisci con queste news

ex colonia santa ceciliaEx colonia Santa Cecilia: "Recupero sì, ma di pregio" - E’ la sintesi del pensiero di Anteo Bonacorsi, capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, in merito alla notizia data dal nostro giornale che la famiglia Benni di ... Segnala ilrestodelcarlino.it

ex colonia santa ceciliaLe ex colonie verso nuova vita. Si fa avanti Benni (King Sport) - C’è l’interesse degli imprenditori senigalliesi, in attesa dell’ok del Vaticano e del rogito. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Colonia Santa Cecilia