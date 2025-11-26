Evolution Forum a san patrignano
"Sarà una giornata unica, in cui qualcosa prenderà una direzione nuova". È questa la promessa di Gianluca Spadoni, uno dei principali trainer per la crescita personale e professionale che, sabato mattina a San Patrignano, presenterà il suo ’Evolution Forum Day’, l’evento dedicato alle persone che portano avanti una filosofia di resilienza e che puntano ad evolversi nel mondo del lavoro e, più in generale, nella vita. Partendo dal titolo provocatorio ‘La vita larga’, una riflessione sull’importanza di come vivere al meglio, l’appuntamento vedrà imprenditori, professionisti, sportivi scoprire "quelli che sono gli strumenti aggiornati per competere nel mercato del lavoro – spiega Spadoni - In questa giornata ho cercato di mettere tutto quello che ho imparato in 25 anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
