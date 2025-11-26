Evento anti-governo all’ospedale Maggiore con Errani il centrodestra attacca | No alla politica nei locali Ausl

Bologna, 26 novembre 2025 – Bufera sul convegno ‘Legge di bilancio: ancora un colpo alla sanità pubblica’. L’evento, previsto il 9 dicembre alle 17 nell’aula magna dell’Ospedale Maggiore, organizzato dall’Associazione Bissoni presieduta dall’ex governatore di centrosinistra Vasco Errani, vede tra i relatori Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico di Sant’Orsola Irccs; Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Azienda Usl della Romagna e Ilaria Camplone, direttrice del Distretto sanitario Città di Bologna. Evento finito nel mirino del centrodestra: ecco perché. Un evento che, immediatamente, è finito nel mirino del centrodestra per il carattere espressamente politico (e anti-governativo) del convegno che si terrà nei locali dell’Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

