Trent'anni dopo il debutto che ha rivoluzionato l'anime, Evangelion sorprende ancora: non come una nuova serie o di un film, ma di un ritorno sul palco in una forma teatrale insolita e spettacolare. Per celebrare i 30 anni di Neon Genesis Evangelion, nel febbraio 2026 arriva uno spettacolo in versione live-action teatrale al Yokohama Arena. Shinji, Kaworu e gli EVA prendono vita in stile Kabuki, mentre in Giappone prosegue l'evento speciale "All of Evangelion". Un nuovo modo di vivere Evangelion Per il trentesimo anniversario, la celebre saga dei mecha si trasforma in teatro. Il 23 febbraio 2026, al Yokohama Arena, Khara e Shochiku presenteranno uno spettacolo Kabuki basato sulla storia originale di Neon Genesis Evangelion. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Evangelion torna nel 2026 con uno spettacolo live-action giapponese esclusivo per l'anniversario