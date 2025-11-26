Eva Green è ufficialmente entrata nel cast di Mercoledì nel ruolo di zia Ophelia. L’annuncio è arrivato a sorpresa da Netflix, accompagnato da una foto in cui Ophelia si vede solo di schiena, lunghi capelli (biondi?) a scenderle lungo le spalle e sul capo una corona di arbusti. Eva Green torna a recitare con Tim Burton per Mercoledì. L’attrice 45enne è stata scelta per interpretare uno dei personaggi più misteriosi della famiglia Addams, la sorella presumibilmente scomparsa di Morticia Addams ( Catherine Zeta-Jones) e zia della protagonista Mercoledì, che ha il volto di Jenna Ortega. Il personaggio è stato introdotto solo negli ultimi minuti della seconda stagione della serie: l ’inquadratura mostrava proprio una donna dai lunghi capelli e una coroncina di arbusti in testa rinchiusa in una cella nei sotterranei della villa di Hester Frump. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Eva Green è ufficialmente entrata nel cast di "Mercoledì" nel ruolo di zia Ophelia. L’annuncio è arrivato a sorpresa da Netflix