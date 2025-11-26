Europei Ragazzini è oro argento e bronzo

Oro, argento e bronzo. La faentina Carlotta Ragazzini cala il tris agli Europei di tennis tavolo di Helsingborg, conquistando una medaglia in tutte le gare alle quali ha preso parte. Un risultato incredibile che la conferma tra le migliori atlete del tennis tavolo mondiale. Dopo l’argento di domenica nell’individuale classe 3, ieri ha vinto l’oro nel doppio classe WD5 in coppia con Giada Rossi e il bronzo nel doppio misto classe XD4 con Federico Falco. A differenze delle gare individuali, la formula dei doppi è quella del girone all’italiana. La coppia azzurra ha vinto tutte le gare disputate e non concedendo neanche un set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

