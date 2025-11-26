Europei Ragazzini è oro argento e bronzo
Oro, argento e bronzo. La faentina Carlotta Ragazzini cala il tris agli Europei di tennis tavolo di Helsingborg, conquistando una medaglia in tutte le gare alle quali ha preso parte. Un risultato incredibile che la conferma tra le migliori atlete del tennis tavolo mondiale. Dopo l’argento di domenica nell’individuale classe 3, ieri ha vinto l’oro nel doppio classe WD5 in coppia con Giada Rossi e il bronzo nel doppio misto classe XD4 con Federico Falco. A differenze delle gare individuali, la formula dei doppi è quella del girone all’italiana. La coppia azzurra ha vinto tutte le gare disputate e non concedendo neanche un set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Helsingborg (). Grande risultato di Giada Rossi, Atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della #Difesa ( #GSPD), che insieme a Carlotta Ragazzini si è laureata campionessa d’Europa nel doppio Femminile (classe 5) agli Europei di Tennis Tavolo. Cong Vai su X
Il Team Azzurro è arrivato ad Helsingborg, in Svezia, dove dal 20 al 25 novembre sarà impegnato nei Campionati Europei Paralimpici 2025 Michela Brunelli, Carlotta Ragazzini, Giada Rossi, And - facebook.com Vai su Facebook
Europei Ragazzini è oro, argento e bronzo - La faentina Carlotta Ragazzini cala il tris agli Europei di tennis tavolo di Helsingborg, conquistando una medaglia in tutte le gare alle quali ha preso parte. Riporta sport.quotidiano.net
Bilancio fantastico degli azzurri agli Europei U20 di atletica, Kelly Doualla oro anche nella staffetta 4×100 - 10 agosto) dei Campionati Europei Under 20 a Tampere, nella Finlandia meridionale, 176 km dalla capitale Helsinki: sei ... Da blitzquotidiano.it
Kelly Doualla: “Il mio urlo, una promessa d’oro. Dormo tra i pupazzi” - È d’oro anche il salto triplo grazie a Francesco Efeosa Crotti, che si è imposto con la misura di 15,93 precedendo il francese Emmanuel Idinna (15,85) e il turco Emre Colak (15,75). Da repubblica.it