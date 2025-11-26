Europa | tante voci nessuna in capitolo

Che l’Unione europea non sia mai diventata un soggetto politico in senso pieno è noto da sempre a tutti i governi che la compongono. Ancor meno si tratta di un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Europa: tante voci, nessuna in capitolo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LE MISS all'EICMA Con Miss Principessa d'Europa, ogni anno tante opportunità di visibilità. Pochi giorni fa alcune miss hanno preso parte al reportage tv di EICMA 2025. Ci siamo? Il reportage di EICMA 2025, con Star Television. Ci vediamo su Bom Channel - facebook.com Vai su Facebook

UEFA Women’s Europa Cup, #Piovani: "Tante assenze, ma dobbiamo crederci. Servirà la partita perfetta" Vai su X

L’Europa del pensiero libero ora censura le voci critiche su Israele: un evidente declino - Questi ultimi anni stanno offrendo, sia pur in prospettiva rovesciata, una riproposizione di fatti e situazioni avvenuti in passato. Segnala ilfattoquotidiano.it

Tante voci su Richarlison, ma lui chiarisce: "Mai parlato di andarmene dal Tottenham" - Lo sa bene Richarlison, attaccante brasiliano del Tottenham che si è dimostrato entusiasta di Thomas Frank come ... Scrive tuttomercatoweb.com

Europa in dialogo a Pordenonelegge con 650 voci internazionali - Pordenonelegge, i libri come osservatorio sul mondo: alla 26/a edizione del festival l'Europa in dialogo dal 17 al 21 settembre e oltre 650 voci internazionali del pensiero del nostro tempo, 350 ... Lo riporta adnkronos.com