Non ci credeva neppure lui, e invece, torna Benjamin Dominguez, uno degli esclusi eccellenti dalla lista Uefa in estate. "Non credo ci rientrerò", aveva detto l’argentino nel dopo partita di Udine. Eppure le parole di Italiano davano credito più a un suo rientro che a quello di altri, con il tecnico che aveva sottolineato come il numero 30 avesse meritato la chance e fosse cresciuto nel secondo tempo: non era scontato, dopo un lungo mancato utilizzo. A fare il resto le evoluzioni tra campo e infermeria. Torna Holm e il Bologna può contare sulla coppia di destra in difesa. Di più: Pobega è in ascesa, Moro e Ferguson garanzie da inizio stagione e l’emergenza a centrocampo per ora non è avvertita come tale, tanto è vero che a Udine Italiano ha schierato Sulemana da trequartista, risparmiando Odgaard dall’ingresso nel finale di gara, in vista del Salisburgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League, Italiano si gioca il jolly. Benja rientra dalla corsia di emergenza