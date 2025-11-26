Europa League Gasperini | Domani partita fondamentale a Ferguson manca solo convinzione
Roma 26 novembre 2025 - Roma in campo domani contro il Midtjylland, partita valevole per la quinta giornata della fase a campionato di Europa League. Gara delicata per una formazione giallorossa fin qui incappata solo in sconfitte all'Olimpico quando si è parlato di Europa. A questo si aggiunge un rivale ostico: la squadra danese è infatti prima a punteggio pieno nella competizione e ha già espugnato campi prestigiosi come il City Ground di Nottingham. Una gara delicata come ha dichiarato lo stesso Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di questo match. "Ho avuto modo di vedere questa formazione e sono una bella squadra - ha affermato il tecnico di Grugliasco - con giovani di valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Alcuni momenti dell'allenamento della Roma alla vigilia dell'Europa League - facebook.com Vai su Facebook
I gol più veloci mai segnati nella storia dell’Europa League Nel calcio moderno, dove ogni dettaglio è studiato con attenzione quasi scientifica #gol #record #EuropaLeague #Sykora #Elmas #Vitolo #pressing #transizioni #tattica #imprevedibilità Vai su X
Europa League, Gasperini recupera Dybala e Bailey: "La gara di domani ci permette di non pensare al Napoli" - Gian Piero Gasperini recupera Dybala e Bailey per la sfida della Roma di giovedì alle 18. msn.com scrive
Europa League, Gasperini: "Domani partita fondamentale, a Ferguson manca solo convinzione" - Roma in campo domani contro il Midtjylland, partita valevole per la quinta giornata della fase a campionato di Europa League. Come scrive msn.com
Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle - La Roma di Gasperini scenderà in campo alle 18:45 contro il Midtjylland, mentre il Bologna alle 21 affronterà il Salisburgo ... Secondo msn.com