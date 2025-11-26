Eurochocolate il bilancio Guarducci al Comune | Nessuna solidarietà

Un bilancio ’dolce-amaro’ per la festa tra le nuvole di Eurochocolate. Perché all’indiscutibile successo di questa edizione che ha confermato il suo travolgente appeal e l’attrattività di tutti i suoi punti di forza fa da contraltare la polemica di Eugenio Guarducci esplosa ieri nella conferenza di consuntivo: uno sfogo in piena regola, pieno di amarezza e delusione, contro l’amministrazione comunale per non avere difeso pubblicamente Eurochocolate in occasione della manifestazione di dissenso di Perugia Solidale. "Un episodio gravissimo con accuse e insulti personali contro la mia famiglia – incalza Guarducci –, un atto di barbarie per il quale non ho ricevuto testimonianze di solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eurochocolate, il bilancio. Guarducci al Comune: "Nessuna solidarietà"

