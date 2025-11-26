Eures focus Ict Posti in Roadhouse
Anche quest’anno Afol Metropolitana, con Eures Milano, è presente alla nona edizione di Employers’ Day 2025 – Talents at Work, l’evento di recruiting online promosso da Eures Italia, con il supporto dei servizi pubblici per l’impiego locali. Nella giornata di giovedì 27 novembre, dalle 10 alle 16, sulla piattaforma European Job Days, i candidati potranno scoprire le offerte lavorative in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea e partecipare a colloqui online per una settimana. L’edizione 2025 è dedicata in particolare alle opportunità nei settori ICT, transizione verde e digitale, assistenza sanitaria e sociale, costruzioni, logistica, turismo e meccatronica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
