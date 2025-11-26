Eurallumina | continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo
Prosegue a Portovesme la protesta degli operai di Eurallumina, da dieci giorni sopra un silo. I sindacati chiedono l’intervento dell’esecutivo per far riprendere la produzione. Il ministro del Lavoro assicura la sua presenza nella fabbrica il 28 novembre. Il servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
