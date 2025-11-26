Eurallumina | continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo

Tv2000.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue a Portovesme la protesta degli operai di Eurallumina, da dieci giorni sopra un silo. I sindacati chiedono l’intervento dell’esecutivo per far riprendere la produzione. Il ministro del Lavoro assicura la sua presenza nella fabbrica il 28 novembre. Il servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

eurallumina continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo

© Tv2000.it - Eurallumina: continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

eurallumina continua protesta operaiDieci giorni sul silo, appello operai Eurallumina a Calderone - Nona notte di protesta, su un silo a 40 metri di altezza nonostante vento e freddo, degli operai della Eurallumina di Portovesme e nuovo appello alla politica. ansa.it scrive

eurallumina continua protesta operaiEurallumina, prosegue protesta operai sul silo a 40 metri - Seconda notte sul silo a 40 metri di altezza per i quattro lavoratori dell'Eurallumina ... Scrive msn.com

eurallumina continua protesta operaiOperai del Sulcis, senza salario e in cima al silo. L'inghippo russo di Eurallumina - Il 28 incontro con Calderone in fabbrica, il 10 il tavolo di crisi a Roma: “Sia ... huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eurallumina Continua Protesta Operai