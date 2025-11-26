Eternity 2 chances di a24 | anteprima dal regista
l’approfondimento sulla nuova commedia fantastica di A24: “Eternity”. La produzione di A24, conosciuta per film dal forte impatto visivo e narrativo, presenta “Eternity”, un romanzo romantico con sfumature fantasy che ha già sollevato molto interesse tra gli appassionati di cinema. Il lungometraggio, uscito il 26 novembre 2025, introduce uno scenario originale e ricco di spunti per possibili sequel o approfondimenti futuri, grazie alla sua ambientazione e ai temi trattati. contesto narrativo e ambientazione. “Eternity” si svolge in un luogo celestiale, una vera e propria stazione di transito per anime, dove i defunti vengono accompagnati e supportati nel loro percorso verso l’aldilà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BIFFIGIOIELLI. . Ogni amore si racconta con un gioiello diverso. Il solitario per la proposta. La fede per il matrimonio. L’eternity per l’anniversario. Diverse forme, un’unica promessa: brillare insieme, sempre. Fino a fine novembre - - facebook.com Vai su Facebook
In new A24 movie 'Eternity,' Elizabeth Olsen must choose between 2 dead husbands - Picture this: You die and get to choose how you want to spend forever — which includes your one true love. Lo riporta yahoo.com
Eternity: il trailer del nuovo film A24 con Miles Teller e Elizabeth Olsen - Verrà presentata in prima mondiale a Toronto questa commedia romantica che l'attrice protagonista ha definito nello spirito dei film della Hollywood di una volta e di Billy Wilder. Da comingsoon.it
Review: ‘Eternity' makes the afterlife seem like hell for everybody - studded cast of Elizabeth Olsen, Miles Teller and Callum Turner, "Eternity" becomes a monotonous afterlife comedy. Segnala msn.com