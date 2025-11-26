Estorsione da 20 euro dopo un furto a Torino due imputati negano tutto | Non abbiamo fatto niente

Davanti al giudice, li ha indicati con convinzione: “Sono proprio loro due, mi hanno chiesto i soldi per riavere i miei oggetti”. Così ieri, 25 novembre, la presunta vittima di un’estorsione ha raccontato ciò che avrebbe subito da un 27enne egiziano e un 44enne originario del Sudan. Erano stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

