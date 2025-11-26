Estevao come Messi? | Maresca frena ma il gol in Chelsea-Barcellona è poesia!

Il talento brasiliano del Chelsea recita da protagonista assoluto nella vittoria per 3-0 contro il Barcellona in Champions League. Al termine della partita, il tecnico Enzo Maresca si rifiuta di fare paragoni con Leo Messi. Il gol del momentaneo 2-0, però, è una vera e propria perla. Guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Estevao come Messi?": Maresca frena, ma il gol in Chelsea-Barcellona è poesia!

