Esquilino via le pedane abusive | dal 2021 eliminati il 40% dei dehor

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Rosmini, viale Manzoni, via dello Statuto, sono solo le ultime tre strade dell’Esquilino da cui sono state eliminate le pedane.Le pedane già rimosseIl rione del Centro è uno di quelli che paga maggiormente l’invasione di dehor, proliferati soprattutto dopo il lockdown. Rimuovere quelli che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Esquilino, mercato abusivo a via Principe Amedeo. I residenti: «Non possiamo uscire, ci aggrediscono, abbiamo paura» - 23 di smartphone, tablet, televisori poggiati su bianchi lenzuoli fra via Principe Amedeo e via Ricasoli. Secondo roma.corriere.it

Stipati in sedici in tre stanze tra muffa e calcinacci in un dormitorio clandestino - per vivere in un vero e proprio dormitorio clandestino nascosto dietro a un bed and breakfast ... Come scrive romatoday.it

Posti letto selvaggi nell'albergo abusivo, fine attività per l'hotel fantasma - Posti letto aumentati a dismisura e attività accorpate, ma gestite in modalità “2 in 1” dalla stessa reception. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esquilino Via Pedane Abusive