Esquilino via le pedane abusive | dal 2021 eliminati il 40% dei dehor
Via Rosmini, viale Manzoni, via dello Statuto, sono solo le ultime tre strade dell’Esquilino da cui sono state eliminate le pedane.Le pedane già rimosseIl rione del Centro è uno di quelli che paga maggiormente l’invasione di dehor, proliferati soprattutto dopo il lockdown. Rimuovere quelli che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Negli ultimi giorni si è intensificata la rimozione dei dehor all'Esquilino. In particolare, sono state rimosse le pedane in via Rosmini, risultata abbandonata e in viale Manzoni e via dello Statuto, direttamente dagli esercenti. Dal 2021 ad oggi, grazie alle s - facebook.com Vai su Facebook
Esquilino, mercato abusivo a via Principe Amedeo. I residenti: «Non possiamo uscire, ci aggrediscono, abbiamo paura» - 23 di smartphone, tablet, televisori poggiati su bianchi lenzuoli fra via Principe Amedeo e via Ricasoli. Secondo roma.corriere.it
Stipati in sedici in tre stanze tra muffa e calcinacci in un dormitorio clandestino - per vivere in un vero e proprio dormitorio clandestino nascosto dietro a un bed and breakfast ... Come scrive romatoday.it
Posti letto selvaggi nell'albergo abusivo, fine attività per l'hotel fantasma - Posti letto aumentati a dismisura e attività accorpate, ma gestite in modalità “2 in 1” dalla stessa reception. romatoday.it scrive