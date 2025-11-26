Espulsione per l’imam di Torino che difese la mattanza del 7 ottobre Sinistra pro Pal e Anpi in piazza a difesa della vittima
Ha ”un ruolo di rilievo in ambienti dell’Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l’ordinamento italiano”. Ed ancora “‘è messaggero di un’ideologia fondamentalista e antisemita” essendosi anche reso ”responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta attuale e grave per la sicurezza dello Stato”. Chiarissime le motivazioni con cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto l’espulsione dall’Italia dell’ imam della Moschea Omar Ibn Khattab a Torino, M ohamed Shahin. L’egiziano, residente in Italia da 21 anni, è stato condotto prima al Centro di Permanenza per il rimpatrio di Torino e poi in quello di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il ddl Gasparri non è ancora legge e già si prova ad applicarlo con una condanna che fa venire i brividi. L’imam della moschea di via Saluzzo a Torino, ha ricevuto un decreto di espulsione. Attivista pro Palestina, è stato già identificato per un blocco stradale, p - facebook.com Vai su Facebook
Montaruli (FdI): Bene espulsione Imam. Polemiche da chi si schiera sempre contro sicurezza lavocedelpatriota.it/montaruli-fdi-… via @vocedelpatriota Vai su X
Matteo Piantedosi dispone l'espulsione dell'Imam della moschea di Torino - L'accusa del ministro dell'Interno:"Ha difeso i terroristi di Hamas legittimando lo sterminio di inermi cittadini israeliani" ... Secondo huffingtonpost.it
