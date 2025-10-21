Mery, venticinque giorni per ricominciare: il romanzo d’esordio di ...Atletico Madrid Inter, dopo il derby è tempo di rialzarsi: sfida ...Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’Albania: spiagge invase dall'immondizia per le forti inondazioniGaza, Israele riconsegna corpi 15 palestinesiBelen Rodriguez spiega le sue difficoltà sul palco: "Avevo avuto un ...Sci, Federica Brignone torna in pista dopo l'infortunio: le immagini ...Si finge maresciallo per truffare un'anziana: denunciato 35enne ...RE.T.I.S. – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il ...Allacci abusivi ad acqua e luce: i locali commerciali Ater ...Mercato di Natale davanti al Circo MassimoLa stazione Colosseo non sarà uno scalo a metà: verrà aperto il ...Andrea Lelario nella collezione permanente della Galleria La Nuvola ...Rimini timbra il bilancio: nessun aumento dei tributi, spunta un ...Segesta condannata per condotta antisindacale: "Il nuovo corso dei ...Torna l'Happening della solidarietà: due giorni per “allenare ...I tassisti di Monreale contro quelli di Palermo, scatta la diffida ...Dopo le scorribande dei ragazzini, arriva la protesta del comitato“Racconti al Femminile”, rassegna musicale gratuita a Santa Maria La ...Addio al Maestro Salvatore Chillemi, icona della musica italiana del ...Cordoglio per la morte dello storico imprenditore Ferdinando NavaCade nell'Adda da quasi tre metri di altezza: soccorso con ...Climate leader lecchese selezionata per un importante progetto ...Blasioli (Pd): "La delibera di giunta è chiara, l'Admission Room fa ...Incendio in Via della Scala \ FOTOUmbriaCON 2026: tema, cover e primi ospiti del Festival Comics Arts ...Stranger Thing: Quanti anni hanno davvero i protagonisti della serie ...Forbidden fruit 2, replica puntata del 26 novembre in streaming | ...Pierina Paganelli, super consulenza sull’incidente al figlio ...Federica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo ...“Aiuto, il mio compagno mi ha aggredito e derubato”, ...Il sequestro del 15enne dopo anni di estorsioni: “Il padre ...Francia, la Cassazione conferma la condanna di Sarkozy: un anno di ...Riarmo, ok del Parlamento Ue a proposta di Von der Leyen di non ...Usa, Trump scherza e toglie dal menù i tacchini Gobble e Waddle per ...Gli ultimi episodi di It: Welcome to Derry potrebbero averci rivelato ...Elodie, ripresa da troppo vicino, s'infuria. Ma era un giornalista: ...Alle elezioni in Namibia si candida Adolf Hitler: chi è il politico ...Inchiesta sui fratelli Fabbro: la precisazioneFamiglia bosco,Nordio:chiesti gli attiContro la dispersione scolastica la Provincia di Bergamo lancia il ...“Leadership Armonica”: lo spettacolo che fa incontrare Gaetano ...Milan, doppio allarme per Allegri: fermi Saelemaekers e PulisicSerena Williams in campo con la figlia Adira: il tennis non è mai ...Pavia, truffa sventata dai veri carabineri: ma gli impostori non ...Dancing with the Stars: i vincitori di tutte le edizioniHonduras, chi (non) vincerà le presidenzialiAGGRAPPATE ALLA SPERANZA! L’Italia femminile batte la Danimarca ...Basket, la nuova Italia di Banchi comincia le Qualificazioni ...Docenti, convegni con diritto all’assenza dal servizio a dicembre 2025Sarkozy condannato in via definitiva per false fatture: 6 mesi ai ...Versatile e sempre chic, non conosce limiti di stagione, età o taglia6 artisti in lotta per un posto allo show in Piazza del Plebiscito a ...Consulenti del lavoro: nuova composizione per ufficio di presidenzaFinte carabiniere truffano anziana: arrestate due donneAVS esprime due consiglieri regionali e si radica nel SannioConferenza stampa Italiano alla vigilia Bologna Salisburgo: «Le ...La rinascita di Federica Brignone: 237 giorni dopo è di nuovo sugli ...Ombretta Bresciani morta vicino al fiume, è svolta nelle indagini: ...“Sono in ospedale”. Adinolfi ricoverato: è lui stesso a dare la ...“Li ha sterminati”. Uccide moglie, figli e sorella: poi il gesto ...Caso Adriatici: chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore accusato ...“Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole”: gli ...“Sbranata dai cani mentre li accudiva”: morte orribile a soli 23 ...“Devono operarmi”. L’annuncio del famoso cantante preoccupa i fan: ...Italian Hydrogen Summit: urgente un tavolo interministeriale ...Designata la sestina arbitrale per Roma-NapoliSeparazione carriere, 41 professori di Procedura penale contro la ...La Volta Buona, pagelle 26 novembre: lo scoop di Caterina Murino ...Samsung porta One UI 8 Watch su Galaxy Watch6 in Italia e One UI 8 su ...A Cascina arriva l’Ecomobile per una raccolta differenziata più ...Al 42esimo Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” ...Checco zaleone il percorso dalla comicità a buon camino tra cinema e ...Stranger things finale stagione 5: shawn levy spiega il motivo dietro ...Le 10 trame principali Marvel Disney da ricordare prima di Avengers ...Heimdall torna protagonista nella saga MarvelScopri il show originale del creatore di warrior nunLe proposte natalizie di Mignon – Eccellenze NapoletaneIl Tottenham si è scusato dopo il caos del sorteggio della Coppa di ...Baratro Rimini: chiede la liquidazione volontaria, esclusione dal ...Nuovo botulino liquido, a Napoli una masterclass per i mediciTorcia di valori: Fair Play for Life 2025 illumina sport e societàUna serata con Pio e Amedeo per “Oi Vita Mia” al The Space RomaAltobelli ricorda il suo passato nerazzurro: «Bersellini mi cambiò la ...Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE: occasione per Anghelè in avvio di ...Roma-Midtjylland, Gasperini ritrova Dybala e non solo: cosa ha detto ...Torre dei Conti, al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crolloYara Gambirasio, 15 anni fa la scomparsa della 13enne di Brembate: la ...Si è accesa la fiamma olimpicaOmicidio Pierina Paganelli, nuove indagini sull'incidente del figlio ...I gioielli in micromosaico in mostra a palazzo GuiccioliTutela degli anziani al centro: avviati controlli straordinari della ...Dopo una lite in pizzeria, viene trovato in possesso di una pistola: ...Portava con sé diverse dosi di cocaina, ecstasy e hashish: scatta la ...Senza patente si aggira per il paese in auto e tenta di fuggire ai ...Kokoroko – Psychè – Contaminazioni & Groove: concerto gratuito ...‘700 – Apoteosi di Napoli Capitale della Musica: al via la rassegna a ...Crollo su via Astroni, strada chiusa: caos traffico tra Agnano e ...Drammatico incidente in un'officina, esplode un cerchione. Le schegge ...De Zerbi ricorda il piccolo Paky dedica la vittoria in Champions alla ...Gli 80 anni di Confcommercio celebrati con il ministro Calderone, ...Tra Can Yaman e Sara Bluma un silenzio che parlaImbarazzi e veline sul caso Garofani. Ora è il Quirinale che vede ...Anci e governo, intesa sul cibo: a Pisa parte il nuovo corso per la ...Non solo vino: la qualità certificata fa ricca la Toscana. Boom di ...Orrore in provincia di Pisa: giovane padre arrestato per violenza su ...Quanti punti in classifica servono per passare quest’anno in ...Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 novembre: le ..."Quell'uomo ha comportamenti strani": bimba di 6 anni si confida con ...L’agente di Fullkrug sicuro: “West Ham? Dobbiamo dire che il ...MediaWorld spinge forte sui marchi proprietari: massimo rapporto ...Forte fuori, fragile dentro. Il doppio volto dell’economia cineseArriva l’indiscrezione choc sull’addio di Barbara D’Urso a Ballando ...Il via il 26 novembre, con l'accensione del sacro fuoco a Olimpia. ...Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni ...Francoforte si tinge di nerazzurro: arrivati i primi tifosi: allo ...Lecce, il Comitato 10 Febbraio: “No alla strumentalizzazione della ...Pisa: abusi sessuali su bambina di 6 anni, arrestato 23enneMedicina, online 2 brutte copie su 160mila compitiMoiano, grande successo per le Giornate Fai per la scuolaPiano pace Ucraina, Salvini: Lasciamo lavorare gli americani, Ue non ...Perché lo studio No Vax non dimostra rischi dei vaccini sul sistema ...Il Parlamento Ue chiede di vietare i social media sotto i 16 anni: ...Tolgono i figli solo alla Famiglia del bosco? Anche ai rom, ma la ...Escrementi dappertutto, anche sull'altare: lo sfregio contro una ...Tegola su Sarkozy: nuova condanna a un anno con sei mesi di carcereFurto di materiale edile a Posillipo: arrestato 40enne. Complice ...Non è più un episodio: a Strasburgo la ‘maggioranza Giorgia’ comincia ...Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire ...Trump ‘strapazza’ il New York Times: “Io stanco? Non ho mai lavorato ...Lo Zecchino d’Oro arriva a scuola: firmato un protocollo d’intesa con ...“I ladri sono entrati, in casa c’erano la baby sitter e i miei ...ChatGPT integra Voice Mode nelle chat: conversazioni vocali più ...Uomini e Donne, l'opinione della puntata: nuovo bacio tra Jakub e ...Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025: Maxi ...Presidio alla Fratta, presente anche il sindaco Mario AgnelliFoiano della Chiana presente al presidio per l’Ospedale della FrattaGenetica ed epigenetica a confronto nel nuovo evento di Francesca ...Oltre 200 persone a tavola a “Una mangiata per The Butcher”La corrida 2025 tra crisi negli ascolti e prolungamento di the cageIntervista all attore luca vergoni: il suo ruolo nel film orfeo dal ...Steam bandisce il gioco horror indie horses e lo studio affronta ...Trasporto aereo, assemblea sindacale Aviapartner: “Uniti per il ...“One Planet, One Health”: in Parlamento il summit per una sanità ...“Le Strade di Maccarese”: gli studenti protagonisti della ...Errico (FI) festeggia l’elezione: “Un risultato costruito nel tempo, ...A Colleferro è tutto pronto per la Solenne Processione dedicata alla ...Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in ...L'impresa impossibile: come ha fatto l'Italia a battere la Cina nel ...Il Parco delle Chiocciole diventa villaggio di Natale per tutti

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Escrementi dappertutto, anche sull

Escrementi dappertutto, anche sull'altare: lo sfregio contro una chiesa di Ostia

C'è grande rabbia e amarezza tra i fedeli della chiesa di San Nicola di Bari a Ostia (Roma), profan... ► ilgiornale.it

Presidio alla Fratta, presente anche il sindaco Mario Agnelli

Presidio alla Fratta, presente anche il sindaco Mario Agnelli

Arezzo, 26 novembre 2025 – Si è svolto questa mattina, mercoledì 26 novembre, il presidio “Uniti pe... ► lanazione.it

"Quell

"Quell'uomo ha comportamenti strani": bimba di 6 anni si confida con la madre, arrestato il padre dei suoi amichetti

L'accusa è pesantissima: avrebbe abusato di una bimba di sei anni che frequentava casa sua in quan... ► today.it

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa, la canzone di Irama e migliaia di persone

MEL (BORGO VALBELLUNA) - Addio a Ludovica. Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arriv... ► ilgazzettino.it

Portava con sé diverse dosi di cocaina, ecstasy e hashish: scatta la denuncia per spaccio

Portava con sé diverse dosi di cocaina, ecstasy e hashish: scatta la denuncia per spaccio

Continuano i controlli anti droga dei Carabinieri della Compagnia di Faenza che hanno portato alla... ► ravennatoday.it

Moiano, grande successo per le Giornate Fai per la scuola

Moiano, grande successo per le Giornate Fai per la scuola

Tempo di lettura: 2 minutiUna settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendist... ► anteprima24.it

Allacci abusivi ad acqua e luce: i locali commerciali Ater trasformati abusivamente in abitazioni

Allacci abusivi ad acqua e luce: i locali commerciali Ater trasformati abusivamente in abitazioni

Allacci abusivi all'acqua e alla corrente elettrica. Dei locali commerciali trasformati illegalmen... ► romatoday.it

AGGRAPPATE ALLA SPERANZA! L’Italia femminile batte la Danimarca all’ultimo respiro: semifinale ancora possibile agli Europei di curling

AGGRAPPATE ALLA SPERANZA! L’Italia femminile batte la Danimarca all’ultimo respiro: semifinale ancora possibile agli Europei di curling

L’Italia resta aggrappata alla speranza di qualificarsi alle semifinali degli Europei 2025 di curli... ► oasport.it

Dancing with the Stars: i vincitori di tutte le edizioni

Dancing with the Stars: i vincitori di tutte le edizioni

Un viaggio attraverso i vincitori di Dancing with the Stars, un programma che ha fatto danzare cele... ► donnemagazine.it

“Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole”: gli strafalcioni più diffusi (e come evitarli)

“Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole”: gli strafalcioni più diffusi (e come evitarli)

Gli errori grammaticali sono ormai diventati una realtà quotidiana per molti italiani: secondo le s... ► thesocialpost.it

Furto di materiale edile a Posillipo: arrestato 40enne. Complice fermato a Villaricca

Furto di materiale edile a Posillipo: arrestato 40enne. Complice fermato a Villaricca

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Posillipo, dove due uomini sono stati bloccati dopo... ► teleclubitalia.it

“Sbranata dai cani mentre li accudiva”: morte orribile a soli 23 anni, spaventoso

“Sbranata dai cani mentre li accudiva”: morte orribile a soli 23 anni, spaventoso

Le prime ricostruzioni parlano di una scena improvvisa e violenta, esplosa in pochi minuti durante ... ► thesocialpost.it

Non è più un episodio: a Strasburgo la ‘maggioranza Giorgia’ comincia a diventare realtà

Non è più un episodio: a Strasburgo la ‘maggioranza Giorgia’ comincia a diventare realtà

Parlare di episodio o eccezione non è più possibile: in Parlamento Europeo quella che è stata riba... ► secoloditalia.it

Forbidden fruit 2, replica puntata del 26 novembre in streaming | Video Mediaset

Forbidden fruit 2, replica puntata del 26 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 26 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella punta... ► superguidatv.it

Contro la dispersione scolastica la Provincia di Bergamo lancia il progetto “Stella Polare”

Contro la dispersione scolastica la Provincia di Bergamo lancia il progetto “Stella Polare”

Guardare ai giovani studenti con uno sguardo diverso ed indicare loro la “stella polare” o le oppor... ► bergamonews.it

AVS esprime due consiglieri regionali e si radica nel Sannio

AVS esprime due consiglieri regionali e si radica nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo AVS Sannio. ... ► anteprima24.it

Errico (FI) festeggia l’elezione: “Un risultato costruito nel tempo, ora al lavoro per il Sannio”

Errico (FI) festeggia l’elezione: “Un risultato costruito nel tempo, ora al lavoro per il Sannio”

Comunicato Stampa Il neo consigliere regionale di Forza Italia annuncia un’opposizione rigorosa e p... ► fremondoweb.com

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 novembre: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 novembre: le regioni a rischio

Maltempo intenso atteso nelle prossime ore sul centro-sud dell'Italia con diffusi temporali. Il Dip... ► fanpage.it

“Aiuto, il mio compagno mi ha aggredito e derubato”, chiama i carabinieri e scatta l’intervento: arrestato 20enne

“Aiuto, il mio compagno mi ha aggredito e derubato”, chiama i carabinieri e scatta l’intervento: arrestato 20enne

Ha lanciato l'allarme con una chiamata al 112 in cui diceva di essere stata aggredita e derubata da... ► fanpage.it

I gioielli in micromosaico in mostra a palazzo Guiccioli

I gioielli in micromosaico in mostra a palazzo Guiccioli

I gioielli in micromosaico fanno tappa nelle vetrine collocate all’interno di Palazzo Guiccioli ne... ► ravennatoday.it

Il via il 26 novembre, con l

Il via il 26 novembre, con l'accensione del sacro fuoco a Olimpia. Poi, un viaggio simbolico che tocca tutte le province d'Italia

Dal 6 al 22 febbraio 2026 l’Italia ospita i XXV Giochi olimpici invernali e dal 6 al 15 marzo i XIV... ► iodonna.it

Yara Gambirasio, 15 anni fa la scomparsa della 13enne di Brembate: la storia in 10 foto

Yara Gambirasio, 15 anni fa la scomparsa della 13enne di Brembate: la storia in 10 foto

Aveva soltanto 13 anni, Yara Gambirasio, quando è scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di B... ► lapresse.it

“Le Strade di Maccarese”: gli studenti protagonisti della presentazione del libro di Riccardo Di Giuseppe

“Le Strade di Maccarese”: gli studenti protagonisti della presentazione del libro di Riccardo Di Giuseppe

Fiumicino, 26 novembre 2025 – Una mattinata all’insegna della curiosità, delle domande e dell’ascol... ► ilfaroonline.it

Piano pace Ucraina, Salvini: Lasciamo lavorare gli americani, Ue non si metta di traverso – Il video

Piano pace Ucraina, Salvini: Lasciamo lavorare gli americani, Ue non si metta di traverso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza inva... ► open.online

A Cascina arriva l’Ecomobile per una raccolta differenziata più semplice

A Cascina arriva l’Ecomobile per una raccolta differenziata più semplice

Cascina (PI), 26 novembre 2025 – A partire dallo scorso lunedì 24 novembre il Comune di Cascina ha... ► lanazione.it

“Devono operarmi”. L’annuncio del famoso cantante preoccupa i fan: cosa succede

“Devono operarmi”. L’annuncio del famoso cantante preoccupa i fan: cosa succede

Il noto cantautore italiano ha recentemente condiviso un annuncio che ha generato un misto di senti... ► thesocialpost.it

Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale: ecco il piano della compagnia

Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale: ecco il piano della compagnia

Hp prevede di tagliare fino a 6.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni, tramite un maggiore uti... ► secoloditalia.it

Gli 80 anni di Confcommercio celebrati con il ministro Calderone, nell’evento “Eccellenze in scena”

Gli 80 anni di Confcommercio celebrati con il ministro Calderone, nell’evento “Eccellenze in scena”

Ottant’anni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno ... ► anconatoday.it

Famiglia bosco,Nordio:chiesti gli atti

Famiglia bosco,Nordio:chiesti gli atti

16.15 Quella della famiglia nel bosco di Palmoli "è una situazione che va considerata con estrema a... ► televideo.rai.it

Gubbio Juventus Next Gen 1 0 LIVE: occasione per Anghelè in avvio di ripresa

Gubbio Juventus Next Gen 1 0 LIVE: occasione per Anghelè in avvio di ripresa

di Redazione JuventusNews24Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronac... ► juventusnews24.com

Quanti punti in classifica servono per passare quest’anno in Champions, agli ottavi o ai playoff

Quanti punti in classifica servono per passare quest’anno in Champions, agli ottavi o ai playoff

La prima fase a Girone unico di Champions League è giunta al giro di boa e si può analizzare la sit... ► fanpage.it

Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’

Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’

“L’Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l’Europa ad essere presente e aiutare a... ► imolaoggi.it

Altobelli ricorda il suo passato nerazzurro: «Bersellini mi cambiò la vita, mi ha formato anche come uomo»

Altobelli ricorda il suo passato nerazzurro: «Bersellini mi cambiò la vita, mi ha formato anche come uomo»

di Redazione Inter News 24Altobelli, un’intervista di Spillo Altobelli a La Gazzetta dello Sport: il... ► internews24.com

I tassisti di Monreale contro quelli di Palermo, scatta la diffida alla Città metropolitana: "No alle limitazioni territoriali"

I tassisti di Monreale contro quelli di Palermo, scatta la diffida alla Città metropolitana: "No alle limitazioni territoriali"

Un braccio di ferro fra tassisti: da un lato i palermitani, dall'altro i monrealesi. Dopo il rinvi... ► palermotoday.it

Anci e governo, intesa sul cibo: a Pisa parte il nuovo corso per la tutela del made in Italy

Anci e governo, intesa sul cibo: a Pisa parte il nuovo corso per la tutela del made in Italy

PISA – Da oggi le politiche agroalimentari italiane hanno una nuova bussola e porta il nome della c... ► corrieretoscano.it

“One Planet, One Health”: in Parlamento il summit per una sanità integrata tra ambiente, persone e animali

“One Planet, One Health”: in Parlamento il summit per una sanità integrata tra ambiente, persone e animali

Roma, 26 novembre 2025 – “L’incontro del 28 novembre dal titolo ‘One Planet, One Health’ rientra tr... ► ilfaroonline.it

Serena Williams in campo con la figlia Adira: il tennis non è mai stato così tenero

Serena Williams in campo con la figlia Adira: il tennis non è mai stato così tenero

Tale madre, tale figlia: anche se Adira River ha appena due anni, mamma Serena Williams ha deciso d... ► amica.it

Torre dei Conti, al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crollo

Torre dei Conti, al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crollo

Questa mattina, mercoledì, a Roma, è stata dissequestrata una parte della Torre dei Conti in largo ... ► lapresse.it

“Sono in ospedale”. Adinolfi ricoverato: è lui stesso a dare la notizia. Cosa è successo

“Sono in ospedale”. Adinolfi ricoverato: è lui stesso a dare la notizia. Cosa è successo

Il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi è stato protagonista di un ennesimo ricovero osped... ► thesocialpost.it

Honduras, chi (non) vincerà le presidenziali

Honduras, chi (non) vincerà le presidenziali

Più di sei milioni di cittadini honduregni andranno alle urne domenica 30 novembre per scegliere il... ► formiche.net

Dopo le scorribande dei ragazzini, arriva la protesta del comitato

Dopo le scorribande dei ragazzini, arriva la protesta del comitato

Si alza l'asticella dell'intolleranza. A seguito degli incresciosi episodi avvenuti nei giorni sco... ► padovaoggi.it

Torcia di valori: Fair Play for Life 2025 illumina sport e società

Torcia di valori: Fair Play for Life 2025 illumina sport e società

L’emozione di una sala colma di storie, voci e simboli ha avvolto una serata nata per parlare di ri... ► sbircialanotizia.it

Inchiesta sui fratelli Fabbro: la precisazione

Inchiesta sui fratelli Fabbro: la precisazione

In relazione a questo articolo i legali di William e Massimiliano Fabbro intendono precisare che:"I ... ► today.it

Al 42esimo Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” l’eccellenza della coralità italiana nella Basilica di San Domenico

Al 42esimo Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” l’eccellenza della coralità italiana nella Basilica di San Domenico

Arezzo, 26 novembre 2025 – Si terrà domenica 30 novembre, nella Basilica di San Domenico di Arezzo,... ► lanazione.it

Incendio in Via della Scala \ FOTO

Incendio in Via della Scala \ FOTO

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.45, intervento dei vigili del fuoco nel comune di Firenze pe... ► firenzetoday.it

Trasporto aereo, assemblea sindacale Aviapartner: “Uniti per il rinnovo del CCNL”

Trasporto aereo, assemblea sindacale Aviapartner: “Uniti per il rinnovo del CCNL”

Fiumicino, 26 novembre 2025 – Questa mattina si è svolta l’assemblea sindacale dei lavoratori della... ► ilfaroonline.it

Stranger Thing: Quanti anni hanno davvero i protagonisti della serie rispetto alla loro controparte di Hawkins?

Stranger Thing: Quanti anni hanno davvero i protagonisti della serie rispetto alla loro controparte di Hawkins?

La serie di successo di Netflix, Stranger Things, presenta una notevole discrepanza temporale tra l... ► nerdpool.it

RE.T.I.S. – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il Sostegno: la presentazione del progetto alla Provincia

RE.T.I.S. – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il Sostegno: la presentazione del progetto alla Provincia

Sarà presentato domani, 27 novembre alle 16, presso la sala Marcello Torre della Provincia, il pro... ► salernotoday.it

L

L'impresa impossibile: come ha fatto l'Italia a battere la Cina nel tennistavolo

È successo in Romania nelle semifinali dei Mondiali Under 15: Faso, Trevisan e i fratelli Campagna h... ► gazzetta.it

Mercato di Natale davanti al Circo Massimo

Mercato di Natale davanti al Circo Massimo

Ficus al Massimo Xmas Edition porta il Natale davanti al Circo Massimo. Il mercatino, ad ingresso ... ► romatoday.it

Sarkozy condannato in via definitiva per false fatture: 6 mesi ai domiciliari, ipotesi braccialetto elettronico

Sarkozy condannato in via definitiva per false fatture: 6 mesi ai domiciliari, ipotesi braccialetto elettronico

Parigi, 26 novembre 2025 – Scarcerato il 10 novembre 2025, dopo 21 giorni di detenzione nel carcere... ► quotidiano.net

Pavia, truffa sventata dai veri carabineri: ma gli impostori non cadono nella trappola

Pavia, truffa sventata dai veri carabineri: ma gli impostori non cadono nella trappola

Pavia, 26 novembre 2025 – La truffa è rimasta solo tentata. E i finti carabinieri, quando hanno cap... ► ilgiorno.it

Roma Midtjylland, Gasperini ritrova Dybala e non solo: cosa ha detto l’allenamento della Joya

Roma Midtjylland, Gasperini ritrova Dybala e non solo: cosa ha detto l’allenamento della Joya

Il tecnico giallorosso ha avuto a disposizione anche oggi l’argentino insieme ad altri due acciacca... ► calciomercato.it

Tempesta d

Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025: Maxi confessa tutto a Katja, Markus innocente

Vediamo insieme che cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete 4, dal 1° al 5... ► comingsoon.it

Cordoglio per la morte dello storico imprenditore Ferdinando Nava

Cordoglio per la morte dello storico imprenditore Ferdinando Nava

Dolore e commozione per la morte dell'imprenditore gentiluomo Ferdinando Nava. Anche l’amministraz... ► leccotoday.it

Omicidio Pierina Paganelli, nuove indagini sull

Omicidio Pierina Paganelli, nuove indagini sull'incidente del figlio Giuliano Saponi

Su quanto accaduto a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ... ► riminitoday.it

Pierina Paganelli, super consulenza sull’incidente al figlio Giuliano. La difesa: “Fu un agguato con una mazza”

Pierina Paganelli, super consulenza sull’incidente al figlio Giuliano. La difesa: “Fu un agguato con una mazza”

La Gip Raffaella Ceccarelli ha deciso che servirà sull'incidente del 2023 in cui è rimasto vittima ... ► fanpage.it

Tegola su Sarkozy: nuova condanna a un anno con sei mesi di carcere

Tegola su Sarkozy: nuova condanna a un anno con sei mesi di carcere

La Corte di Cassazione francese ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso “Bygmalion”... ► ilgiornale.it

Mery, venticinque giorni per ricominciare: il romanzo d’esordio di Scorsoni

Mery, venticinque giorni per ricominciare: il romanzo d’esordio di Scorsoni

Capita che la vita, in un attimo, ribalti programmi e sicurezze: è quello che accade a Mery, protag... ► sbircialanotizia.it

Pisa: abusi sessuali su bambina di 6 anni, arrestato 23enne

Pisa: abusi sessuali su bambina di 6 anni, arrestato 23enne

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari... ► firenzepost.it

Ombretta Bresciani morta vicino al fiume, è svolta nelle indagini: ripescato il suo telefono

Ombretta Bresciani morta vicino al fiume, è svolta nelle indagini: ripescato il suo telefono

Nel corso delle ricerche avviate dopo la morte di Ombretta Bresciani, 53 anni, è stato ritrovato ne... ► thesocialpost.it

Rimini timbra il bilancio: nessun aumento dei tributi, spunta un "tesoretto" per colonie e demolire vecchi hotel

Rimini timbra il bilancio: nessun aumento dei tributi, spunta un "tesoretto" per colonie e demolire vecchi hotel

Un bilancio forte di due punti cardine. Da un lato priorità alla tutela delle categorie fragili e ... ► riminitoday.it