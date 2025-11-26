Esplosione in officina a Forlì due feriti gravi

Cesena, 26 novembre 2025 - Due persone sono rimaste gravemente ferite questa mattina in un'officina meccanica di via Persiano, a Forlì, a seguito di uno scoppio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di Forlì-Cesena. Pavarotti tra i pattinatori, la statua sulla pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” Lo scoppio di uno pneumatico all’origine. Secondo prime ricostruzioni, la deflagrazione forse di uno pneumatico ha provocato il ferimento di due uomini: uno di loro ha riportato traumi significativi agli arti superiori e alla testa ed è stato elitrasportato in condizioni critiche; l'altro, rimasto sempre cosciente, è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplosione in officina a Forlì, due feriti gravi

Approfondisci con queste news

Una serata senza precedenti! La prima notte al Museo Archeologico di Ugento con la Silent Disco firmata Officina Macondo è stata molto più di un evento: un’esplosione di energia, curiosità, arte e partecipazione Visite, performance e musica in cuffia, tutto - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione in officina a Forlì, due feriti gravi - Secondo prime ricostruzioni, la deflagrazione forse di uno pneumatico ha provocato il ferimento di due uomini: uno di loro ha riportato traumi significativi agli arti superiori e alla testa ed è stato ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Esplosione nell'officina di una casa di corse automobilistiche a Forlì, due feriti gravi - In un capannone della Team Piloti Forlivesi due addetti stavano gonfiando uno pneumatico con una bombola di azoto quando si è verificato un forte scoppio che li ha investiti ... Segnala rainews.it

Esplosione in un’officina: tre operai feriti, due gravi. Il titolare: “Incidente imprevedibile” - “Siamo pronti a partecipare attivamente alla fase della ricostruzione dello Stato palestinese, ma anche della ricostruzione delle parti distrutte durante questa guerra: dovrebbe esserci presto in ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it