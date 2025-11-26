Esplosione della palazzina a Monteverde 4 persone a rischio processo per la morte del turista

(Adnkronos) – Rischio processo per quattro persone per la morte del turista scozzese di 54 anni, Grant Paterson, dopo il crollo della palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia avvenuto lo scorso marzo nel quartiere Monteverde a Roma. Nell’inchiesta della pm Antonella Nespola, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ai quattro indagati, l’installatore dell’impianto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

