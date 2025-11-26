Esplode bombola di GPL in casa a Torrile

26 nov 2025

Una persona è stata trasportata al pronto soccorso per lievi ustioni dopo che una bombola di GPL installata in un’abitazione è esplosa, causando un piccolo incendio. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Cordero a Torrile.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it



