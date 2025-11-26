Esplode bombola di GPL in casa a Torrile
Una persona è stata trasportata al pronto soccorso per lievi ustioni dopo che una bombola di GPL installata in un’abitazione è esplosa, causando un piccolo incendio. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Cordero a Torrile.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Esplode una #bombola del #gas in una casa a #monteriggioni - facebook.com Vai su Facebook
Esplode bombola in ristorante a Olbia, due feriti lievi. Al momento dell'esplosione erano presenti in cucina due persone #ANSA Vai su X
Esplode bombola di gas in casa, uomo ferito con ustioni gravi a Pignataro Maggiore (Caserta) - Secondo le prime ricostruzioni, nell'appartamento si sarebbe verificata una fuga di gas, nel pomeriggio di ieri. Scrive fanpage.it
Bombola di gas esplode in giardino a causa dei botti: famiglia miracolata - Bombola di gpl scoppia nel guardino di un'abitazione privata a causa dei botti di Capodabnno. Riporta ilgazzettino.it
Perdita di gpl, esplode la casa: è gravissimo - Un’esplosione probabilmente provocata dalla perdita di una bombola del gpl, usata per alimentare una stufetta. Segnala ilgiorno.it