Esonero dall’insegnamento per collaboratori del dirigente e responsabili di plesso Limiti e retribuzione
L’esonero o semiesonero serve a rendere effettiva la collaborazione alla dirigente scolastico nelle scuole più complesse. Come sappiamo, la scelta incide su orari, retribuzioni accessorie e organizzazione dell’organico e delle classi. Proponiamo un approfondimento utile sulla materia con un focus su alcuni casi pratici, senza dimenticare limiti e retribuzione dei docenti esonerati dall’insegnamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
