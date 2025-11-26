Esonero dall’insegnamento per collaboratori del dirigente e responsabili di plesso Limiti e retribuzione

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esonero o semiesonero serve a rendere effettiva la collaborazione alla dirigente scolastico nelle scuole più complesse. Come sappiamo, la scelta incide su orari, retribuzioni accessorie e organizzazione dell’organico e delle classi. Proponiamo un approfondimento utile sulla materia con un focus su alcuni casi pratici, senza dimenticare limiti e retribuzione dei docenti esonerati dallinsegnamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Quattro domande alla dirigenza della Juve dopo l'esonero di Tudor - Sono quelle che vorremmo porre a Damien Comolli per capire i motivi della scelta di confermare e poi esonerare Igor Tudor nel giro di pochi mesi. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Dall8217insegnamento Collaboratori Dirigente