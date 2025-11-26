Escursione nella valle del Sarca e alle Marocche di Dro

Domenica 14 dicembre, vi proponiamo un giro ad anello, 100% dog-friendly, nella Valle del Sarca. Partendo dall’abitato di Dro percorreremo il Sentiero dei Molinei, alle pendici del Monte Brento, che ci condurrà fino al suggestivo deserto di pietre delle Marocche. Un percorso estremamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

