Escrementi dappertutto anche sull' altare | lo sfregio contro una chiesa di Ostia

C'è grande rabbia e amarezza tra i fedeli della chiesa di San Nicola di Bari a Ostia (Roma), profanata da ignoti che hanno depositato escrementi in varie parti dell'edificio religioso, non risparmiando neppure l'altare. Sui fatti, che si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, lunedì 25 novembre, stanno indagando le forze dell'ordine, con l'obiettivo di risalire all'identità dei responsabili del blasfemo gesto. A fare la scoperta sarebbe stata una segretaria della parrocchia, la quale ha prontamente contattato il sacerdote, don Cosmo Scardigno, per metterlo al corrente dell'increscioso episodio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Escrementi dappertutto, anche sull'altare: lo sfregio contro una chiesa di Ostia

Argomenti simili trattati di recente

Escrementi dei piccioni dappertutto, monta la protesta dei residenti di Colli, che chiedono di intervenire con urgenza al fine di... - facebook.com Vai su Facebook

Escrementi dappertutto, anche sull'altare: lo sfregio contro una chiesa di Ostia - La scoperta choc del parroco don Cosmo Scardigno: l'indignazione dei fedeli e le indagini delle forze dell'ordine ... ilgiornale.it scrive

Ostia, chiesa imbrattata con le feci: "Anche sull'altare". Messa di riparazione - Feci umane sono state rinvenute in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Da iltempo.it

Entrano in chiesa e scappano, la sorpresa puzzolente (e blasfema) al parroco: escrementi nella navata e sull'altare - Brutta sorpresa per don Cosmo Scardigno, parroco della chiesa di San Nicola di Bari a Ostia (Roma). Da msn.com