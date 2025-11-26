Esce venerdì 28 novembre il nuovo album Nuje di Gigi D’Alessio
Milano. «Sono stato sempre un aggregatore nella vita perché la musica è condivisione e se una canzone è bella la posso cantare con un collega famoso o sconosciuto, rapper che scrivono il testo sul telefonino, l’album mi ha dato modo di farmi conoscere alle nuove generazioni». Lo ha sostenuto Gigi D’Alessio alla presentazione del nuovo disco “Nuje” In uscita venerdì 28 novembre disponibile in formato digitale e cd e, dal 19 dicembre, arriverà anche in vinile, con edizioni autografate dei formati cd e vinili acquistabili in esclusiva sul Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista. «Sono le nostre storie, gli amori vissuti, tormentati, per la vita, per se stessi – ha accennato – Racconto quello che ho visto in questo ultimo anno, la vita reale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
