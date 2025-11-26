Esce oggi al cinema Zootropolis 2 uno dei film di animazione più attesi dell’anno
Roma, 26 novembre 2025 – Dopo quasi un decennio dal successo del primo capitolo, torna sul grande schermo Zootropolis 2 (in originale Zootopia 2), da oggi nelle sale italiane. Diretto da Jared Bush e Byron Howard, il film riunisce la coppia di protagonisti, la coniglietta detective Judy Hopps e la volpe Nick Wilde, impegnati in un caso che scuote la metropoli di Zootropolis. Tra vecchie certezze e nuovi personaggi, questa pellicola vuol essere un’avventura moderna, divertente e ritmata per tutta la famiglia. Judy Hopps e Nick Wilde di nuovo in azione. In Zootropolis 2 ritroviamo gli amatissimi Judy Hopps e Nick Wilde, ora pienamente affiatati come coppia investigativa al servizio della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
