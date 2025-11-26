Esce dal bar della Gioventù dopo il pomeriggio con gli amici 78enne precipita dalle scale e muore dopo due giorni di agonia
TORREBELVICINO - Un anziano di 78 anni, M.R. di Torrebelvicino, è morto dopo essere caduto rovinosamente uscendo dal bar Casa della Gioventù ieri, 24 novembre, intorno alle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
