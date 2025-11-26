Esce dal bar della Gioventù dopo il pomeriggio con gli amici 78enne precipita dalle scale e muore dopo due giorni di agonia

Ilgazzettino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORREBELVICINO - Un anziano di 78 anni, M.R. di Torrebelvicino, è morto dopo essere caduto rovinosamente uscendo dal bar Casa della Gioventù ieri, 24 novembre, intorno alle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

esce dal bar della giovent249 dopo il pomeriggio con gli amici 78enne precipita dalle scale e muore dopo due giorni di agonia

© Ilgazzettino.it - Esce dal bar della Gioventù dopo il pomeriggio con gli amici, 78enne precipita dalle scale e muore dopo due giorni di agonia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Esce Bar Giovent249 Dopo